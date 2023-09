Conad, venerdì test con Mantova e il via alla campagna abbonamenti

Pochi giorni al via del pre-campionato della Conad, con un ricco programma di allenamenti congiunti per preparare al meglio l’avvio del campionato di Serie A2, che scatterà tra un mese con la trasferta del 15 sul campo di Prata di Pordenone. Venerdì alle 17,30, il PalaEnza aprirà le porte per il primo test ufficiale, quello con il Gabbiano Mantova, occasione in cui la società cittadina presenterà la propria campagna abbonamenti dando la possibilità ai tifosi di sottoscrivere la loro tessera in vista della stagione ormai alle porte. Mercoledì 13, poi, un altro appuntamento casalingo, quello con Brescia, prima della prestigiosa trasferta del 16 con Modena, formazione di Superlega, già affrontata nell’estate 2022. Mercoledì 20 impegno in Romagna con Ravenna, prima del match con Brescia del 23 e della duplice sfida con Cantù, con andata il 27 e ritorno in Brianza il 30. Domenica 8 ottobre, infine, l’ultima amichevole prima del via, stavolta in casa, con Ravenna.