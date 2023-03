Conad, vittoria d’oro La salvezza è vicinissima

CONAD REGGIO EMILIA

3

SANTA CROCE

1

CONAD TRICOLORE: Santambrogio 3, Mariano 14, Perotto 9, Cantagalli M. (L) ne, Sperotto 2, Caciagli 14, Meschiari, Cantagalli D., Mian, Elia ne, Torchia (L), Volpe 8, Bucciarelli ne, Suraci 27. All. Fanuli.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Gabriellini (L) ne, Coscione, Favaro, Motzo 15, Colli 19, Maiocchi 4, Vigil Gonzalez 12, Compagnoni, Arguelles 4, Hanzic 14, Loreti, Morgese (L), Giovannetti, TRuocchio 6. All. Mastrangelo.

Arbitri: Serafin e Sabia.

Note: parziali 25-21, 35-37, 25-23, 25-17.

Tre punti d’oro per la Conad (28), che si aggiudica il Monday Night del PalaBigi e intravede in fondo al tunnel la salvezza.

A cadere sotto i colpi della squadra cittadina, che vince la seconda gara di fila dimostrando un carattere niente male, è la Kemas Lamipel Santa Croce (42) degli ex Mastrangelo e Morgese, che si aggiudica un secondo set infinito ma poi getta alle ortiche 4 lunghezze di vantaggio nel terzo: pane per i denti dei giallo-rossi, che non si fanno pregare e chiudono la contesa con un quarto parziale perfetto, trovando ossigeno per la classifica.

Ora occorrerà chiudere la regular season domenica a Cuneo tenendo a distanza Lagonegro, che è penultima a 4 lunghezze: rimanendo almeno a +3 rispetto ai lucani, che faranno a loro volta visita a Prata di Pordenone, Reggio sarà salva senza la disputa dei playout, senza dimenticare che in gioco potrebbe rientrare anche Brescia, quartultima a +1 su Suraci&C.

La cronaca - Nel primo parziale i padroni di casa trovano l’allungo decisivo nel finale,: Mariano mette a terra il muro del 24-21, poi alla prima opportunità è un attacco fuori da parte degli ospiti a regalare l’1-0 ai giallo-rossi. Al cambio di campo si gioca sul filo del rasoio e a mettere a terra il 20-17 è Suraci, con un mani-fuori dopo un’ottima difesa di Torchia; Santa Croce si rifà sotto ed impatta con due attacchi di Colli, poi inizia una serie infinita di vantaggi dove la squadra di Fanuli ha ben 10 palle set senza riuscire a concretizzarle; gli ospiti, invece, colpiscono col solito Colli, che mette a terra il 35-37 e impatta le sorti del match. Nel terzo set gli uomini di Fanuli non risentono di quanto accaduto poco prima a livello di morale e salgono all’11-7 con un muro di Mariano; il solito Colli firma il contro-break e porta addirittura i suoi avanti di 4 lunghezze, prima di 3 muri consecutivi della Conad (di cui 2 di Caciagli), oltre ad una difesa miracolosa del subentrato Sperotto, che valgono il 25-23. Il parziale decisivo, a questo punto, è il quarto: Suraci domina al servizio, in attacco e a muro, coi compagni che chiudono tra il tripudio del pubblico. Dopo una stagione infernale, il traguardo è meno lontano.

d.r.