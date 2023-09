Conclusi gli Europei under 17 a Coreggio Bronzo per i nostri Pedroni, Teli e Depietri

Si sono conclusi ieri a Correggio i campionati europei di hockey su pista under 17, con la disputa di 36 gare, 23 del campionato maschile e 13 del femminile, alla sua prima storica edizione. Reggio aveva tre rappresentanti, Manuele Pedroni nella squadra azzurra maschile, il portiere Giorgia Teli e Rebecca Depietri in quella femminile, oltre a Marco Ferretti, meccanico delle ragazze. Le due squadre italiane non sono riuscite a raggiungere la finalissima e si sono dovute accontentare entrambe del terzo posto. I ragazzi lo hanno ottenuto sconfiggendo nella finalina la Francia per 3 a 2 dopo i supplementari, mentre le ragazze hanno ottenuto il bronzo battendo 2 a 1 la Germania.

Pedroni ha disputato un buon campionato ed ha anche segnato un gol alla Germania, mentre la Teli è stata la titolare fissa della porta azzurra, facendosi valere in gare molto tirate. I ragazzi si sono dovuti inchinare al Portogallo e due volte alla Spagna, così il titolo è stato solo un fatto tra gli iberici. Le ragazze hanno perso il treno della finalissima quando hanno pareggiato 0 a 0 contro l’Inghilterra e a quel punto sono state le britanniche ad accedere alla finale contro il Portogallo. Poca gloria per la giovanissima Depietri che, convocata in under 17 a nemmeno 14 anni, mette comunque una bella ipoteca sul suo futuro.

c.l.