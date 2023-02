"Condizionato dagli infortuni, ora sono al top"

di Gabriele Gallo

Un po’ come tutta l’Unahotels in questa stagione Nate Reuvers ha viaggiato a corrente alternata. Con la valida attenuante delle problematiche fisiche che ha accusato. Le sue ultime prestazioni sono state però confortanti, tutto a vantaggio del team biancorosso.

Reuvers, alla luce dei problemi che le ha dato in queste settimane la prima domanda è d’obbligo: come sta la sua caviglia?

"Va molto meglio. Sono contento di non dover più convivere con quel fastidio, finalmente".

Il suo avvio di stagione è stato piuttosto buono; seguito poi da diverse prestazioni anonime o incolori. Da alcune partite è tornato ad essere impattante e con buona continuità. Il periodo negativo dipendeva quindi dai suoi problemi fisici o era anche una questione tecnica?

"Occorre ricordare che oltre al guaio alla caviglia ho dovuto fare i conti anche con la microfrattura al pollice (avvenuta nel mese di dicembre, ndr) e anche’essa mi ha condizionato. Ma soprattutto, quando non ti senti al 100% fisicamente la tua fiducia cala. Ora comunque sono contento di stare bene e sono pronto ad affrontare ogni gara al mio meglio".

A Brindisi ha segnato diversi canestri importanti, in momenti complessi, dove la squadra faticava parecchio, segno di una maturità tecnica ed emotiva...

"Ho cercato di giocare con fiducia e farmi trovare pronto a prendere un tiro tutte le volte che ne avevo l’opportunità. Sono dispiaciuto di aver sbagliato un canestro da tre importante nel finale, ma l’ho preso senza esitazioni perché era la scelta giusta, peccato il pallone non sia entrato".

Due vittorie convincenti, tre quarti ottimi a Brindisi, poi un ultimo quarto deficitario. Cosa non ha funzionato in quei dieci minuti?

"L’Happy Casa è una squadra che può segnare tanti punti in pochi minuti. Infatti dal -10 sono tornati pari in un amen. Lo sapevamo, lo avevano fatto anche con la Virtus Bologna; avremmo dovuto fermarli, ma non siamo riusciti a farlo, semplicemente". Da un punto di vista personale in che modo Sakota, nuovo allenatore, le ha chiesto di dare una mano alla squadra verso la salvezza?

"Innanzitutto mi sta aiutando a capire le zone del campo in cui posso essere più efficace; ad usare la mia velocità contro avversari più lenti e la mia altezza contro quelli più bassi. Inoltre mi chiede di giocare duro e forte sempre, anche in allenamento, vuole che il mio potenziale esca in modo da migliorare ulteriormente il mio rendimento". Domenica si va a Pesaro, altro match delicato verso l’obiettivo salvezza. In casa l’avete già battuta nettamente. C’è una ricetta per fare il bis anche sul parquet dell’Adriatic Arena?

"Contro di loro abbiamo giocato un’ottima partita e vinto meritatamente. Vengono però da una brutta sconfitta a Sassari e sono sicuro che vorranno riscattarsi davanti al loro pubblico. Dobbiamo quindi esser pronti a lottare per quaranta minuti, compatti, solidi e comunicare bene tra di noi nei momenti chiave del match".