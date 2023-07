Continua la favola del Felina Batte il Montalto e vola in finale

MONTALTO

FELINA

d.c.r. (1-1 d.t.s.)

MONTALTO: Portioli, Martignoni, Valcavi, Macchiavelli (61’ Arduini), Rinaldi, Pederini, Manco (85’ Gambetti), Aurea, Grossi, Xhelili (53’ Gabbi), Mesoraca. A disp.: Stazzoni, Lekay, Mussini, Barigazzi, Zannoni. All.: Vezzani.

FELINA: Primavori, Caliceti (78’ Soverini), Mjekra, Gandini, Prandi, Conti, Bertoia, Atanasoae, Franchi (71’ Cavalletti), Tosi, Morini. A disp.: Di Fabrizio, Cassinadri, Bertoni. All.: Manfredi.

Arbitro: Salemi (Di Bari – Muoio).

Reti: 47’ Tosi; 53’ Grossi.

Note:; spettatori 250 circa; ammoniti Pederini, Morini, Tosi e Gabbi. Sequenza rigori: Cavalletti gol, Valcavi gol, Atanasoae gol, Grossi gol, Morini gol, Gabbi gol, Tosi gol, Aurea gol, Bertoia gol, Martignoni gol, Conti gol, Mesoraca gol.

Continua la favola del Felina che guadagna il pass per la finale del Montagna Juniores. Dopo aver eliminato i campioni del Baiso nell’ultimo round di qualificazione, i bismantovini piegano ai rigori il favorito Montalto, vice-capolista in carica, e potranno giocarsi l’ultimo atto sul proprio campo giovedì prossimo. Mister Tommaso Manfredi riscatta così a stretto giro l’eliminazione dei grandi ai rigori, vincendo sempre alla roulette russa grazie alla parata del guardiano Primavori su Mesoraca dopo una serie di ben 11 rigori, tutti di ottima fattura. Match divertente con occasioni per entrambe: al 9’ vola Portioli su un sinistro a giro del sempre ispirato fantasista Tosi, quindi il terzino col vizio del gol Martignoni sfiora il vantaggio di testa su corner di Xhelili. Su assist di capitan Valcavi, girata in area di Xhelili ben deviata in corner dall’attento Primavori, poi allo scadere della prima frazione lo stesso Valcavi sfiora il vantaggio con un tiro di poco alto. Nella ripresa altro inserimento di Martignoni con destro rasoterra con palla che viene respinta dal palo interno senza che nessun compagno riesca a ribadire in rete. Occasionissima per il Felina con Morini che calcia alto da favorevole posizione, ma 1’ dopo arriva il vantaggio grazie ad un destro rasoterra di Tosi imprendibile per Portioli. Quasi immediato il pari dei rosanero di casa grazie al puntero Grossi, abile a stoppare e a fiondare nell’angolino opposto. Negli extra time unici sussulti un tiro di Mesoraca e una legnata del neo-entrato Cavalletti alta di poco, cui segue l’epilogo dagli undici metri per la disperazione del Montalto che resta ancora ad un passo dalla meta.

Federico Prati