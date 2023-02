Conto alla rovescia per il Galà dello sport reggiano

Conto alla rovescia per il Galà dello Sport e della solidarietà e il Memorial Chiarino Cimurri. Domani sera dalle 20 il Circolo Pigal ospiterà la serata di festa giunta alla sua 15ª edizione. L’incasso sarà devoluto alla ODV Casina dei Bimbi. Un momento che ritorna in calendario a distanza di quasi cinque anni: era il 2018 quando venne organizzata l’ultima edizione. In teoria tutti i posti disponibili erano già stati prenotati ma grazie al Pigal, gli organizzatori sono riusciti ad ampliare la platea dei partecipanti e così ci sono ancora posti disponibili. Ci saranno ospiti di livello nazionale come Ivan Cottini, ex volto di Amici e affetto dalla Sclerosi Multipla, che racconterà la sua esperienza. Insieme a Cottini ci sarà anche Luca Cantagalli, Ana Vitelaru, Alice Pignagnoli, il team Movisport e le delegazioni delle squadre cittadine. Sarà presente anche una delegazione dei Nomadi, gruppo che quest’anno celebra 60 anni di carriera. Chi vuole partecipare può chiamare il 393 3329100 (Angelo).