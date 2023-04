Contro i sardi tre vittorie e una sola sconfitta

Tre vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta per la Reggiana nei 7 precedenti con l’Olbia. E’ la prima sfida coi sardi a risultare amara: il 7 novembre 1976 i padroni di casa si impongono 2-1, rendendo vano il provvisorio pari di Podestà; al Mirabello finisce invece 1-1, gol a 10’ dalla fine dello stesso Podestà e pari qualche minuto più tardi di Cianchetti. L’anno seguente la trasferta isolana termina 0-0, palo dei locali con l’ex Boggian, al ritorno arriva il primo hurrà granata con un rotondo 6-1, protagonista indiscusso Bagatti, autore di un poker. Con un salto temporale di oltre 40 anni si arriva ai giorni nostri e alla ’doppietta’ della scorsa stagione: la doppietta in Zona Cesarini di Lanini vale il 2-0 casalingo, bissata poi dal rigore segnato dall’ex attaccante del Novara nel return match. In questa stagione, il 10 dicembre, uno scialbo 0-0.