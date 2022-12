Contro Siena senza Laezza, ma rientra il bomber

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori della Reggiana che domenica all’ora di pranzo si ritroveranno tutti allo ‘Sporting’ di Cavazzoli per riprendere l’attività agonistica. Ognuno dei componenti della rosa ha dovuto seguire un programma personalizzato di lavoro, ma è chiaro che dopodomani si inizierà a fare sul serio per preparare al meglio la partita con il Siena dell’8 gennaio e ‘vendicare’ la sconfitta dell’andata.

Mister Diana dovrà innanzitutto verificare le condizioni di Alessio Luciani, uscito per infortunio all’intervallo della trasferta a Lucca, e poi dovrà capire come ‘sistemare’ una difesa a cui mancherà certamente anche Giuliano Laezza, squalificato due giornate (salterà anche il Montevarchi). Oltre al difensore, non ci saranno nemmeno gli altri squalificati: il centrocampista Nardi, l’attaccante Varela Djamanca e lo stesso mister Diana dovrà guardare la partita dalla tribuna.

Al suo posto la Reggiana sarà guidata dal vice Alessio Baresi, fedelissimo del tecnico bresciano e specialista dei calci piazzati. Rientrerà sicuramente, almeno per uno spezzone, Adriano Montalto. Il bomber segna un gol ogni 84 minuti ed è il capocannoniere dei granata. Il suo sarà un super ritorno.

f.p.