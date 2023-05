Contro Trento servirà il cuore biancorosso Unahotels, per il successo attenta ai rimbalzi

di Francesco Pioppi

All’andata finì con Olisevicius e Stefanini che festeggiavano a centrocampo (nella foto) dopo una delle migliori partite disputate quest’anno. Ci riferiamo ovviamente al blitz a Trento, una gioia quasi improvvisa in un periodo nerissimo e in cui proprio ‘Osi’ sembrò vestire di nuovo i panni dell’eroe (24 punti) per ridare fiato alle speranze di salvezza. Quattro mesi dopo la Pallacanestro Reggiana è ancora qui che annaspa e domani alle 18, proprio contro la Dolomiti Energia, si giocherà le ultime possibilità di restare in Serie A.

Certo, vincere non sarà sufficiente (anche se indispensabile…) perché contemporaneamente bisognerà anche sperare che perda almeno una tra Napoli (a Verona), Scafati (ospita Brescia) e Trieste (a Brindisi). Ma intanto si cerchi di superare la squadra di coach Molin e poi si faranno i conti anche perché – ed è giusto ribadirlo fino alla noia – potrebbe comunque diventare importante arrivare penultimi anziché ultimi. L’estate, visto il caso Varese, potrebbe rivelare sorprese.

Per farcela però bisognerà iniziare con un furore agonistico ben diverso da quello che abbiamo visto nell’ultima uscita con Sassari, ma anche con Tortona o, andando più indietro, a Venezia. Di fronte ci sarà una squadra che è sostanzialmente sicura del sesto posto e che, difficilmente, potrebbe arrivare al quinto (Venezia dovrebbe perdere in casa con Treviso, già salva…).

Insomma le motivazioni dovranno fare la differenza, ma Trento è un club che per mentalità non farà sconti. I pericoli principali sono soprattutto sugli esterni e rispondono al nome di Matteo Spagnolo (11,9 punti e 3,1 assist di media in 24’) inseguito in estate, di Diego Flaccadori (13,3 punti e 3,3 assist in 29’) e di Drew Crafword (10,6 pt col 45,3% da 3) ma a sorprendere è soprattutto la capacità di questo collettivo di andare a rimbalzo.

La Dolomiti Energia è infatti la seconda forza del campionato in questo fondamentale (37,1 ad incontro, guida la classifica Trieste con 37,6) e all’andata – al di là delle ottime percentuali al tiro (60% da 2 e 57 da 3…) – la supremazia in questo duello (35 a 32) giocò un ruolo chiave soprattutto nel momento in cui Atkins e compagni tentarono la rimonta.

Da lì non si scappa nemmeno in questo caso e per farlo ci sarà bisogno che soprattutto Hopkins, Reuvers e Lee siano più reattivi che mai. Trento è di gran lunga la squadra che tira meno da tre punti di tutta la A (appena 580 totali, contro i 717 di Reggio) ma è la seconda per tentativi in area (1257, dietro a Brindisi che è a 1260). Questo significa che verosimilmente ci saranno più rimbalzi ‘corti’, nei pressi dell’area. Un ‘dettaglio’ che non è da sottovalutare.