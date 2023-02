’Coop del gol’ contro il superbomber Corazza

di Giuseppe Marotta

L’infinita convivenza tra Emilia e Romagna, il confronto tra erbazzone e piadina, il granata e il bianconero. Anche qualcosa in comune, come l’affetto per Pippo Marchioro, che portò la Regia dalla C alla A (ottenendo la storica salvezza a San Siro) e il Cesena in Coppa Uefa. Un derby eterno tra Reggiana e Cesena che quest’anno ha preso il sapore del puro duello, vis à vis. Lunedì (al "Manuzzi" alle 20,30) non sarebbe stata a prescindere una gara come le altre: e se poi ci si mette di mezzo anche la classifica e il sogno della B…

La Reggiana ci arriva forte del +4 in classifica e vorrà ribadire chi è che comanda, il Cesena ha la grande occasione di portarsi a -1 e (quasi) completare la rimonta. All’andata vinsero i bianconeri, tra le polemiche, con un rigore di Corazza, e con Rozzio che fu espulso al 25’. Poco importa se dopo questo derby di fuoco ci saranno 10 gare: ora non c’è spazio per altri pensieri. Tanti i duelli nel duello: tra due registi esperti (la classe di Cigarini e la garra di De Rose), tra due attacchi capaci di segnare lo stesso numero di gol (46) e quello tra difese che hanno concesso ugual numero di reti (17). Diana non può fare a meno della corsa di Guiebre, Toscano non rinuncia mai alle chiusure di Ciofi. A Cesena Corazza cannibalizza le palle in area, a Reggio c’è spazio per tutti. Varela e Chiarello sempre pronti a pungere nella ripresa; alla Reggiana manca il gol su punizione, ma il colpo di testa ha portato il 22% dei gol. Altre analogie: praticamente stessi gol fatti e subiti nelle due frazioni di gara, stesse partite a secco (5), simili le porte inviolate (16-14).