Coppa A2, la Bdl Correggio fa il colpaccio a Seregno I tornei giovanili di hockey su pista sono partiti: Bdl Correggio vince 5-3 in Coppa A2, Valdagno comanda in Serie A femminile, Mirandola in Serie B. Roller Scandiano e Correggio prime nelle giovanili, Correggio primo nell'under 11 con 9 punti, 48 gol fatti e 1 subito.