Coppa Emilia, il sogno Rubierese sfuma ai rigori

dopo i calci di rigore (0-0 dts)

RUBIERESE: Maestroni, Costi, Afzaz, (13’sts), Desiato (8’st Parenti), Andrei Fisic, Rubicondo (44’pt Amdouni), Montorsi, Ferretti, Vargas (30’st Bertocchi), Iossa, Vanacore. A disp.: Oleari, Tommaso Fontanesi, Marius Fisic, Tomei, Fabio Fontanesi. All.: Marino

REAL SALABOLOGNESE: Pizzirani, Bisonti, Levoni (47’st Barbieri), Zucchelli (33’st Natali), Ciaccia, Marchi, Stanghellini (14’sts Zanetti), Trombetta, Cassoli, Capone (41’st Bonvicini), Colliva (26’st Mazzoni). A disp.: Pacchiega, Oliviero, Cilona, Limongelli. All.: Pasquali

Arbitro: Di Lauro di Piacenza

Note: ammoniti Vargas, Amdouni, Costi, Bisonti, Ciaccia e Bonvicini.

Finisce ai rigori, e in semifinale, il "sogno" di Coppa Emilia di Seconda categoria per la Rubierese, che in campionato ha già trionfato staccando il pass per la Prima categoria. Sul neutro di Nonantola i ragazzi di mister Marino hanno disputato, soprattutto, un buon secondo tempo, creando diverse occasioni da rete.

Occasioni che non sono state concretizzate, così la supremazia territoriale non è bastata, e nemmeno ai supplementari il risultato è cambiato.

Si è andati, così, ai calci di rigore, e nella lotteria proprio la Rubierese ha sbagliato due volte (Vanacore e Iossa, mentre ha segnato Vargas). Implacabili i bolognesi con i rigori vincenti di Trombetta, Cassoli, Zanetti e Bisonti.

Finisce così in semifinale il grande percorso dei biancorossi, che si arrende a un passo dalla partita decisiva. A disputare la finale regionale saranno perciò Real Salabolognese e Amaranto Castel Guelfo.