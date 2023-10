Coppa Italia, doppio pass per la Città del Tricolore

Duplice qualificazione alla seconda fase di Coppa Italia per l’Hockey Prato Città del Tricolore. Nel match conclusivo del girone eliminatorio, gli uomini sudano le proverbiali sette camicie per pareggiare 4-4 col Cus Padova, dopo esser stati sotto di due reti e aver visto da vicino lo spettro dell’eliminazione: a regalare il pass agli uomini di Chaves sono le doppiette di Prandi (foto) e Capellini, con quest’ultimo che nel finale trasforma il rigore che vale il primo posto nel raggruppamento e il match col fattore campo a favore con il Superba. Chiude seconda, invece, la formazione femminile, che fa un sol boccone del fanalino Riva: al ’Balestri Gambini’ finisce 4-1 per le ragazze di Grazioli, che aprono le marcature con Valenti, allungano con la doppietta di Solari e chiudono i conti con Gomez. Ad inizio novembre, a Cernusco, la sfida con l’HC Argentia.