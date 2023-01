Il Rolo scenderà in campo, per la finale di Coppa Italia "Minetti", mercoledì 1° febbraio alle ore 15.30 sul sintetico di Noceto (Parma) contro il Nibbiano e Valtidone (previsti, in caso di parI nei 90’, supplementari e rigori). Col netto successo di mercoledì scorso per 3-0 sul Victor San Marino (a Cattolica), il Rolo, infatti, aveva conquistato la finale regionale della Coppa: nell’ultimo atto affronterà i piacentini del Nibbiano che, a loro volta, hanno battuto il Massa Lombarda per 2-0.

Oltre al prestigio di poter alzare un trofeo questa finale, in caso di vittoria, spalancherebbe al Rolo le porte per la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Le 19 vincitrici (le federazioni di Piemonte e Valle d’Aosta organizzano un trofeo unico) verranno divise in 3 triangolari e 5 accoppiamenti. Chi vincerà tra Rolo e Nibbiano finirà nell’accoppiamento "gruppo C", ovvero affronteranno la vincitrice della Toscana (una tra Certaldo e Signa, in campo mercoledì 25 gennaio alle 20.30 al "Bozzi" si Firenze). Le 8 che supereranno questa fase faranno i quarti e poi semifinali (tutte andata e ritorno). Poi la finalissima, e la regina d’Italia otterrà un posto nella prossima Serie D.

I parmensi del Salsomaggiore insegnano: lo scorso anno persero in finale, a Rieti, contro i pugliesi del Barletta (ma furono comunque ripescati in Serie D perché i pugliesi erano già promossi con la vittoria nei playoff) dopo una grande cavalcata.

Il Rolo prende appunti e ci proverà: prima, però, il Nibbiano. Curiosità: nel girone A d’Eccellenza il Rolo ha 29 punti, il Nibbiano 24.

Giuseppe Marotta