Coppa Minetti, ci sono già i primi verdetti

È andata in scena la seconda giornata della prima fase delle due principali coppe regionali dilettantistiche: Coppa Italia Eccellenza e Coppa "Minetti" (Promozione). Lo ricordiamo: nella Coppa d’Eccellenza si qualificheranno agli ottavi le prime di ogni girone (sono 9), e le sette migliori seconde (per un totale di 16 squadre). In Promozione passano le prime dei gironi (sono 18), e le 14 migliori seconde (per un totale di 32 squadre). Andiamo ai risultati.

Coppa Eccellenza

Nel girone 2 il Brescello Piccardo ha superato in trasferta la Bagnolese per 3-1. Decisivi Bocedi, Gianferrari e Truffelli (per Bagnolo sigillo di Guerri). Pari tra Montecchio e Colorno per 1-1: al vantaggio parmense di Mariniello al 4’ ha risposto all’82’ Sane. Nel girone 3, oltre al vincente 3-2 del Rolo sulla Correggese, pari divertente tra Real Formigine e Fabbrico. Bassoli aveva portato avanti i reggiani al 22’; poi Teneggi pareggia per i modenesi al 36’. Nella ripresa nuovo botta e risposta: rigore di Zampino al 75’, ma i modenesi, ancora con Teneggi, proprio al 95’ hanno trovato il pari sempre su rigore. Tutto aperto in questi raggruppamenti: si deciderà tutto nel terzo e ultimo turno, mercoledì 4 ottobre. La vincitrice del titolo avrà l’accesso alla fase nazionale, sognando un posto in Serie D.

Coppa "Minetti"

Nel girone 4 abbiamo la prima reggiana già ai sedicesimi: è il BibbianoSan Polo, che ha battuto per 3-1 il Carignano grazie a Cilloni, Bassissi e Trivieri (per Carignano rigore di Gennari). Colpo in montagna per il Vezzano: superato l’Atletic Progetto Montagna per 2-0 con i gol dei fratelli Piermattei, Mauro e Fabio. Nel girone 5 l’altra reggiana già prima in classifica matematicamente: parliamo della Vianese, che ha battuto lo Sporting Scandiano con uno scoppiettante 2-4. E dire che i locali avevano aperto le danze con Cagnoli. Poi rimonta firmata Manai e Mammi; pareggio di Corrente, ma negli ultimi 10’ ecco che Viano ha preso il largo con Chaara e Leoncelli. Colpo esterno pure per l’Arcetana (0-1 a Baiso): fatale al BaisoSecchia un rigore di Bernabei segnato al 75’. Nel girone 6 questi i risultati: corsara la Riese a Boretto con Ghiretti e un rigore di Fantastico. In mezzo la rete, inutile, dei padroni di casa di Nicolò Parmiggiani. Solo pari (1-1) tra Luzzara e Campagnola: aprono i primi con Ligabue (28’), pareggiano i rosanero al 59’ con Allai. Poi il girone 7: netto successo della Sammartinese per 3-0 contro lo United Carpi. Reti tutte nella ripresa firmate da Valentini, Berselli e Dabre.

Infine il girone 8: grandissima prova del Castellarano contro il Terre di Castelli Nextgen, vittoria reggiana per 4-1. A segno due volte Riccardo Galli e due volte Bovi. Per i locali soddisfazione personale solo al 94’ per Toni. Anche in Promozione sarà decisivo il terzo ed ultimo turno dei gironi: si giocherà anche qui mercoledì 4 ottobre. Pro memoria: la vincitrice del titolo si piazzerà al 5° posto negli eventuali ripescaggi della prossima Eccellenza.