Coppa Minetti: il Rolo contro la Victor San Marino Tre gare di squalifica a Meneghinello (Luzzara)

Inedita sfida per il Rolo nella semifinale della Coppa Minetti. Mercoledì 18 gennaio, con orario e sede da definire, i reggiani affronteranno la Victor San Marino, leader del girone B di Eccellenza. Nell’altro confronto il sorteggio ha estratto i piacentini del Nibbiano e i ravennati del Massa Lombarda. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Real Casina in merito alla sfida pre-natalizia col Luzzara, confermando lo 0-1 maturato nel recupero dei 30’ mancanti dopo la sospensione per nebbia dell’11 dicembre. I biancorossi lamentavano che gli avversari avevano impiegato sia un giocatore sostituito nella prima parte di gara sia inserito in distinta un atleta già sostituito, ma l’arbitro ha confermato nel referto che il Luzzara non aveva effettuato cambi nei primi 60’ disputati. Tre giornate al capitano Damiano Meneghinello (Luzzara) perché, espulso per aver tentato di colpire un avversario, insultava anche l’arbitro. Un turno a Bezzecchi e Righelli (Barcaccia), Domenico Rispoli e Valestri (Celtic Cavriago), Cavanna (Luzzara), Astolfi (Real Casina) e Vullo (S.Prospero Correggio).