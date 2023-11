Coppe e recuperi. Ecco il calendario

Sono stati definiti gli impegni di Coppe e recuperi, dall’Eccellenza alla Terza, dopo i vari sorteggi effettuati e i vari incastri fatti con gli impegni.

Partiamo dalla Coppa Italia Eccellenza (siamo ai quarti): Cittadella Vis Modena-Montecchio in programma a San Damaso mercoledì 29 novembre alle ore 14.30, coi giallorossi che vorranno fare lo sgambetto alla capolista del girone A.

Correggese, invece, in scena a Castelvetro col Terre di Castelli sempre il 29, ma alle 15.30: biancorossi che in campionato hanno due punti in meno delle Terre.

Gli altri due quarti sono senza reggiane: Cava Ronco-Gambettola e Massa Lombarda-Zola (in campo mercoledì 22 alle 20.30).

Poi la Coppa "Minetti" di Promozione, giunta agli ottavi di finale. Casumaro-Luzzara si gioca mercoledì 22 novembre alle 20.30, così come Pontenurese-Sanmichelese.

Le altre reggiane in gara sono: la Riese che giocherà sul campo del Castellana Fontana mercoledì 29 alle 20.30, e lo Sporting Scandiano che farà visita al Felsina mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30.

Il programma del resto degli ottavi è il seguente: mercoledì 22 novembre si disputeranno Bakia Cesenatico-Cattolica, Classe-Portuense Etrusca, e Solarolo-Cervia.

Infine, mercoledì 29, è il turno di Faenza-Atletico Castenaso. La Federazione di Reggio ha calendarizzato i recuperi di Terza categoria.

Il recupero del nono turno Collagna-Amici di Davide si giocherà mercoledì 22 alle 20.30 a Collagna.

L’intero ottavo turno (sospeso in blocco il primo novembre) si disputerà domenica 26 novembre.

Di conseguenza, slittano i due turni rimanenti del Memorial Presidenti, ovvero la coppa delle società di Terza (il primo giro di gare si giocò il 10 settembre). La seconda giornata si giocherà domenica 3 dicembre, mentre la terza andrà in scena domenica 17 dicembre.

Poi sosta invernale e ripresa fissata in Terza col dodicesimo turno di campionato del 21 gennaio.