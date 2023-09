Corniani si presenta alla grande Bronzo nel torneo di Piacenza

Terza piazza per Filippo Corniani (nella foto) a Cortemaggiore. Il classe 2005, arrivato quest’anno in prestito al Tennistavolo Reggio Emilia dall’Audax Poviglio, ha colto il bronzo in singolare nel torneo disputato in terra piacentina, che prevedeva la partecipazione di tutti gli atleti con un ranking nazionale superiore alla 50esima posizione: un risultato di prestigio al termine di un cammino esaltante, sconfiggendo dapprima il povigliese Alessandro Pessina, per poi affrontare i due bresciani del Marco Polo Filippo Marchese e Stefano Moras, cedendo a quest’ultimo dopo una battaglia durata 5 set in semifinale.

"Arrivo da 3 stagioni esaltanti con l’Audax – spiega il pongista mantovano, numero 176 del ranking – con il passaggio dalla C1 alla B1. In estate è emersa questa possibilità di approdare a Reggio, in una delle società più importanti a livello nazionale, una opportunità da cogliere subito al volo per la mia crescita ed i miei stimoli".

d.r.