Correggese a caccia di una svolta Il Lentigione cerca il 7° sorriso di fila

Si giocano oggi metà delle gare previste per la 22ª giornata del girone D della Serie D, con le tre reggiane in campo dalle 14,30.

Oltre alle partite delle formazioni di casa nostra, oggi si disputano anche Mezzolara-Giana Erminio e Salsomaggiore-Ravenna. Correggese. Partiamo dall’unica squadra che gioca in casa con la truppa di Antonio Soda (17ª in classifica con 19 punti) che affronta il Corticella di Alessandro Miramari (12° a 29). Due assenze importanti, per la formazione biancorossa che sarà priva degli squalificati Davighi e Simoncelli.

In compenso rientra da squalifica Carrasco e Pozzebon, uno degli ultimi acquisti, è completamente disponibile.

La Correggese proviene da tre sconfitte consecutive: "Abbiamo bisogno di essere più cinici in attacco – dice mister Soda – le prestazioni ci sono, ma non siamo stati certamente aiutati né dalla fortuna, né da alcune decisioni arbitrali".

Il Corticella è reduce da una gara movimentata contro l’Aglianese, dopo la quale sono arrivate sanzioni disciplinari molto pesanti: quattro giornate di squalifica al tecnico Miramari e tre a Larhrib. I bolognesi in panchina avranno Antonio Ciaccia al posto di Miramari, fuori Larhrib e gli infortunati Salvatori e Trombetta. Arbitra Federico Cosseddu di Nuoro.

Lentigione. E’ la squadra reggiana messa meglio in classifica e con Paolo Beretti sta trovando la quadratura del cerchio: serie positiva da sei giornate e classifica che la vede ai play-out per un solo punto (quindicesimo posto a 24 punti).

Oggi è in trasferta contro l’Aglianese, squadra allenata da Francesco "Ciccio" Baiano (sesta a 32 punti) che lamenta le assenze di Bruno e Montuori. In casa Lentigione c’è tanta fiducia e la squadra è praticamente al completo con l’unica esclusione di Iodice; qualche problema per Agnello, che dovrebbe comunque recuperare. Arbitra Costantino Cardella di Torre del Greco. Bagnolese. Strada dura e sempre in salita per la formazione di Claudio Gallicchio che si trova al penultimo posto con 16 punti. Gioca a San Mauro Pascoli, contro la Sammaurese di Marco Martini, dirige Angelo Davide Lotito di Cremona.

Martini da giocatore militò anche nella Reggiana del 2009, collezionando 15 presenze e 4 gol. Nelle stagioni 2020 e 2021 è stato ad Alessandria il secondo di Gregucci.

Per capire lo spirito della Sammaurese, vera rivelazione di questo campionato con il suo sesto posto a 32 punti, basti dire che domenica scorsa perdeva a Forte dei Marmi per 3 a 0 a 20 minuti dal fischio finale. Poi tre gol a raffica dei romagnoli e pareggio conquistato. Anche la Bagnolese da questo punto di vista non è mai doma, ma resistere a cinque partite perse di fila non è per niente semplice, anche perché alcune prestazioni (vedi l’ultima col Prato) sono state buone. Di positivo c’è il rientro in difesa dell’esperto Bertozzini (da infortunio) e di Uni (da squalifica), mentre per squalifica è fuori Calabretti, mentre capitan Capiluppi lamenta qualche acciacco.

Claudio Lavaggi