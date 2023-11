Correggese al dopo-Soda. Tre nomi per la panchina

Correggese concentrata sul presente dopo l’esonero di Antonio Soda. I bianco-rossi hanno lavorato agli ordini di Giuseppe Nazzani, promosso capo allenatore dopo esser stato da inizio stagione il vice del tecnico nativo di Cutro, mettendo nel mirino la sfida di domani sul campo de La Pieve Nonantola, dove i bianco-rossi vogliono tornare a vincere dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime due gare, scivolando a -8 dalla Cittadella Vis Modena, battistrada di Eccellenza. Possibile che l’interregno di Nazzani possa durare almeno due partite (dopo Nonantola, ci sarà il derby con il Montecchio), visto che col turno infrasettimanale il tempo per eventuali avvicendamenti è troppo poco, mentre i nomi più in vista per il dopo-Soda sono quelli di Claudio Gallicchio, Roberto Notari e Max La Rosa. Attenzione anche allo stesso Nazzani, profilo non da scartare, avendo guidato negli ultimi anni la Riese in Promozione, oltre ad aver giocato a livello professionistico: proseguirà nel solco della continuità tecnica, visto che questa Correggese è stata costruita per giocare col 3-5-2.

Curiosità. Questa è la 4^ stagione di fila in cui la Correggese finirà il campionato con un allenatore diverso rispetto a quello con cui ha iniziato: è accaduto nel 202021, quando il giovane Mattia Gori (proprio ieri ufficializzato come nuovo tecnico della Sanremese, affiancato dall’ex collaboratore tecnico della Reggiana Damiano Bertani) lasciò il posto a Fabio Bazzani, mentre l’anno seguente il campione del mondo Simone Barone non iniziò nemmeno le gare ufficiali, stante la decisione dell’allora patron Claudio Lazzaretti di approdare al Carpi. Al "Borelli" arrivò Gabriele Graziani, che poi esattamente un anno fa ha lasciato spazio a Soda. L’ultimo a resistere per una stagione intera, seppur interrotta dal Covid, è stato Cristian Serpini, nel 201920.

d.r.