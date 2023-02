Correggese, è proprio una beffa Il Crema pareggia su rigore al 92°

CORREGGESE

1

CREMA

1

CORREGGESE: Bertozzi, Bassoli M. (38’ st Diaby), Bassoli S. (38’ st Davighi), Gigli, Cavallari, Pupeschi, Galletti, Manuzzi, Rizzi (26’st Likaxhiu), Simoncelli (33’ st Carrasco), Yanken (15’st Iaquinta). A disp. Tzafestas, Carta, Pozzebon, Mhadhbi. All. Soda.

CREMA: Aiolfi (1’ st Peschieri), Cerri (15’st Nesci), Groppelli, Melchiori, Bajic, Brero, Georgiev (1’ st Tosi), Colonna (38’st Gallo), Recino, Bignami, Madiotto (15’ st Lovaglio). A disp. Grassi, De Milato, Meleqi. All. Aragolaza.

Arbitro: Zangara di Catanzaro.

Reti: 13’ Rizzi (Co); 47’ st rig. Recino (Cr).

Note: ammoniti: Bassoli M, Gigli, Rizzi (Co), Tosi (Cr).

Pari beffa per la Correggese, raggiunta su rigore nel recupero dal Crema dopo aver trovato ben presto il vantaggio e non aver sfruttato le occasioni per raddoppiare.

Al 13’ subito l’1-0: Simone Bassoli riceve palla sulla sinistra e serve Rizzi, che da centro area fulmina Aiolfi. Yanken ha la palla buona per raddoppiare ma calcia di poco a lato, poi è Simoncelli ad essere anticipato al momento di tirare; nel finale di primo tempo la Correggese può recriminare con la buona sorte, visto che il sinistro da fuori di Manuzzi termina sul palo.

Nella ripresa il Crema ci prova con Recino, che su punizione colpisce la traversa, poi è Bertozzi a fermare Lombardo; Iaquinta, subentrato a Yanken, viene fermato da Aiolfi, mentre nel recupero Bignami viene atterrato in area ed il direttore di gara concede la massima punizione, trasformata dal solito Recino che spiazza Bertozzi.

Amareggiato, a fine gara, il tecnico biancorosso Soda.

"Meritavamo di vincere – afferma l’allenatore della Correggese – perché abbiamo proposto un bel calcio, trovando una rete di pregevole fattura. Nel secondo tempo i nostri avversari si sono riversati in avanti, ma abbiamo rischiato poco o nulla: peccato perché sarebbero stati punti importanti per la classifica". La serie positiva, comunque, rimane aperta: "Stiamo facendo bene, anche se paghiamo un inizio di stagione dove i risultati non arrivavano.

La classifica però è molto corta ed è importante fare risultato per risollevarsi".