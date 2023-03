Correggese furibonda Ma se non si tira in porta...

CARPI

1

CORREGGESE

0

CARPI (4-3-3): Balducci; Casucci, Boccaccini, Calanca (28’st Varoli), Dominici; Bouhali, Yabre, Ranelli, Beretta (27’pt Mollicone, 24’st Navarro), Sall (24’st Castelli), Laurenti (24’st Stanco). A disp. Ferretti, Sabattini, Olivieri, Cicarevic. All. Contini.

CORREGGESE (3-5-2): Bertozzi; Davighi (46’st Mhadhbi), Cavallari, Pupeschi; M. Bassoli, Galli, Manuzzi (35’st Carta), Simoncelli (37’st Galletti), S. Bassoli (11’st Yanken); Rizzi, Pozzebon (21’st Carrasco). A disp. Tzafestas, Giorcelli, Diaby, Likaxhiu. All. Soda.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva

Reti: 6’ (rig.) Beretta

Note: spettatori 500 circa. Al 51’st Bertozzi para un rigore a Castelli. Ammoniti Bouhali, Galli, Sall, Laurenti, Navarro, Casucci, Pupeschi, Ranelli. Angoli 5-4. Recupero 3’pt e 5’st

Mastica ancora amaro la Correggese da trasferta (9 punti in 16 gare lontano dal "Borelli"), trafitta a Carpi in avvio da un rigore contestato e incapace, pur col dominio del gioco, di calciare verso la porta di Balducci. La sconfitta numero 14 in stagione fa allontanare da -6 a -7 la salvezza diretta, con lo Scandicci terz’ultimo che si avvicina a -2. La squadra di Soda si conferma evanescente davanti (4 gol nelle ultime 8 gare) e solo con l’ingresso nella ripresa di Carrasco e il passaggio al 4-3-3 ha creato qualche problema al Carpi, senza però sfruttare il ko di Bouhali (rimasto in campo camminando) che a cambi esauriti ha costretto il Carpi in dieci negli ultimi 15’. "Ma abbiamo giocato solo noi – il commento a fine gara di mister Antonio Soda – pagando a caro prezzo un rigore che l’arbitro non ha nemmeno visto. Poi abbiamo tenuto il Carpi nella sua metacampo, senza trovare il guizzo". L’episodio chiave è arrivato al 5’, col cross di Sall deviato per l’arbitro con la mano da Pupeschi. Furente la reazione del difensore, che ha gridato "andiamo via, andiamo via" rivolto ai compagni, invitandoli a uscire dal campo, prima di essere calmato dalla panchina. Dal dischetto Beretta ha spiazzato Bertozzi e la Correggese ha accusato il colpo, perché Ranelli su punizione ha scheggiato poco dopo il palo. Disegnata in un 3-5-2 fluido, con Simoncelli mezz’ala libero di appoggiare Rizzi e Pozzebon, la squadra di Soda ha tenuto palla calciando però solo una volta in porta con Mattia Bassoli (alto). Nella ripresa con Yanken e Carrasco il tecnico ha virato sul 4-3-3, ma è stato il Carpi in contropiede con Castelli, su palla persa da Galli, a divorarsi il comodo 2-0. Sul ribaltamento la chance migliore per l’1-1 l’ha avuta Yanken, murato dal suo compagno Rizzi a colpo sicuro su invito di Carrasco. Nel finale, con la Correggese tutta in avanti (da segnalare solo un tiro alto di Galletti), i padroni di casa hanno anche avuto la palla del 2-0 sempre dal dischetto, dopo il secondo mani di Pupeschi sul tiro dell’azzoppato Bouhali, ma Castelli ha calciato il rigore debole facendo fare bella figura a Bertozzi proprio qualche istante prima del triplice fischio.

Davide Setti