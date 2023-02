Correggese: il viaggio in Toscana è amaro

AGLIANESE

2

CORREGGESE

0

AGLIANESE: Spurio, Remedi, Torrini (45’ st Bigica), De Sagastizabal (43’ st Baggiani), Mattiolo (41’ st Oliveri), Grilli, Baggiani, Fiaschi, Pantano, Mariani (31’ st Mirval). A disp. Luci, Veneroso, Prati, Baldeh, Andrei. All. Baiano.

CORREGGESE: Bertozzi, Bassoli M., Bassoli S. (23’ st Mhadhbi), Gigli, Cavallari, Pupeschi, Galli (24’ st Iaquinta), Manuzzi (33’ st Carta), Pozzebon, Simoncelli, Yanken (1’ st Carrasco). A disp. Tzafestas, Falco, Galletti, Cavallari. All. Soda.

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia.

Reti: 12’ pt rig. e 3’ st De Sagastizabal.

Note: espulsi Pantano (A) e Simoncelli (C) 30’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Spurio, Mirval, Bertozzi, Davighi e Carrasco.

La striscia positiva della Correggese si interrompe sul campo dell’Aglianese. I toscani passano in vantaggio al 12’ su calcio di rigore di De Sagastizabal, freddo nello spiazzare Bertozzi; la reazione bianco-rossa arriva con Simoncelli, che prova a sorprendere Spurio sul secondo palo con la sfera che esce di poco.

Nella ripresa Mariani viene lanciato in profondità e prova a servire un compagno, Bertozzi interviene ma non riesce a trattenere la sfera, su cui si fionda come un falco il solito De Sagastizabal per il definitivo 2-0.

Nel finale Carrasco (foto) e compagni rischiano addirittura di subire la terza rete, ma il risultato non cambia più.

Il mister. "Il rammarico deriva dal fatto che i gol li abbiamo regalati noi" spiega Antonio Soda a fine gara. "La differenza sta tutta lì: abbiamo commesso degli errori e l’Aglianese no: credo fosse una partita da zero a zero, mentre portiamo a casa una sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca. In una gara condizionata da vento e terreno pesante, gli episodi hanno purtroppo fatto la differenza".