Correggese, in panchina arriva Gallicchio

Non sono ore fortunate per gli allenatori dei dilettanti: ben 4 le novità, dall’Eccellenza alla 2^ categoria. In Eccellenza: cambia tutto la Bagnolese, che ha esonerato Simone Siligardi, promuovendo per il momento Giuseppe Rizzo, mister della Juniores Elite rossoblù. A Bagnolo la situazione è complicata sin dall’inizio della stagione. La classifica dice solo 2 punti in 12 turni, con zero vittorie centrate a fronte di 10 sconfitte (solo 2 pareggi). I gol fatti sono otto (peggio solo il Montecchio con sette reti realizzate), mentre quelli concessi ben 27 (peggio ha fatto solo il Faro Coop con 32). Domenica c’è Bagnolese-Rolo.

Nuovo mister anche per la Correggese: Claudio Gallicchio prende le redini della squadra, che ha già guidato ieri nel primo allenamento. A fine ottobre era stato esonerato Antonio Soda, e fino ad ora al suo posto c’era stato Giuseppe Nazzani (che era secondo di Soda). Domenica la sconfitta per 3-0 con la Virtus Castelfranco ha fatto propendere per questa decisione. Nazzani non sarà il vice di Gallicchio (il suo assistente verrà annunciato nei prossimi giorni), ma continuerà a guidare la Juniores. Restano, invece, il preparatore atletico Gianluca Spinabelli e il preparatore dei portieri Romano Bardini. Gallicchio dice: "Correggio è un ambiente serio, c’è entusiasmo. Sono, però, consapevole di quanto ci sia da lavorare per i nostri obiettivi". La Correggese è al 3° posto con 23 punti (7 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte); ha segnato 22 volte, e ha concesso 12 reti. Numeri buoni, ma la capolista e prossima avversaria Cittadella Vis Modena ha 9 punti in più.

In Prima, nel girone B, il Celtic Cavriago, penultimo, non proseguirà con Fabrizio Cabrini., mentre (nel D) Davide Pavesi è stato esonerato dal Casalgrande 2° in classifica: in panca per ora Gianluca Roncaglia, mister Under 19. La società ringrazia Pavesi per il lavoro svolto.

Infine, la Seconda. Nel girone E la Borzanese cambia ancora: il nuovo mister (3° stagionale) è Mattia Vaccari, ex, tra le altre, del Rubiera. Vaccari prende il posto di Paolo Benetti, che era a sua volta subentrato a fine ottobre a Riccardo Dalia.