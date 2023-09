Correggese, ko in extremis Il ritorno di Luppi non basta

TERRE DI CASTELLI

1

CORREGGESE

0

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj, Massari, Hoxha (35’ st Iori), Pigozzi, Stanco, Pampaloni (29’ st Uhunamure), Esposito (15’ st Scarlata). A disp: Grazia, Corna, Hajbi, Ferrari, Bruno, Esposito. All. Domizzi.

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Colombo, Gigli, Bertozzini, Pasquini (42’ st Mastaj), Simoncelli, Galli, Leonardi (43’ st Cappelluzzo), Luppi, Truzzi (25’ pt Candeloro). A disp: Vioni, Vittorini, Catellani, Galletti, Inverardi, Nanetti. All. Nazzani (Soda squalificato).

Arbitro: Arienti di Cesena.

Rete: 45’ st Scarlata.

Note: ammoniti Pampaloni, Scarlata (T), Luppi (C).

La Correggese rimanda nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Dopo aver subito il pari interno col Fabbrico, dopo esser stata in vantaggio di due reti, la squadra di Soda cade nel finale sul campo del Terre di Castelli, nonostante la presenza del nuovo arrivato Luppi, che torna a vestire la maglia biancorossa dopo un decennio e dopo la promozione in Lega Pro sfiorata ai tempi di Bagatti. Il primo squillo è di marca modenese, con Cipriani che dice di no ad una punizione dei padroni di casa, mentre dall’altra parte è Truzzi (che al 25’ andrà ko per infortunio) a recuperare la sfera nell’area avversaria e a mettere in mezzo, senza che nessun compagno arrivi presente al gol. Le due squadre vanno al riposo in parità. Nella ripresa la contesa si trascina stancamente fino al recupero, con poche occasioni da una parte e dall’altra, ma quando un punto sembra in cascina, l’arbitro Arienti concede il penalty all’undici di Domizzi per un atterramento in area di Stanco. Dal dischetto Scarlata non fallisce e regala i 3 punti ai suoi, mentre la Correggese resta a un solo punto in classifica.