Correggese, la squadra crede nel mister

Sono ore di grandi riflessioni in casa Correggese (Eccellenza). Al centro del discorso c’è la posizione di mister Antonio Soda (foto). Ieri non ha diretto l’allenamento della squadra biancorossa, e al suo posto c’era il vice Giuseppe Nazzani, ma Soda non è stato ufficialmente esonerato, anzi: si tratta di un momento di pensieri sul futuro.

La squadra è totalmente con lui. La situazione è questa: dopo la sconfitta di Coppa per 3-2 col Rolo, che è venuta dopo diversi risultati altalenanti in campionato (in tre turni, un pari, una sconfitta e una vittoria, e le ambizioni sono alte per una società abituata alla Serie D), la società ha avviato serie e concrete riflessioni sul cambiare guida tecnica o meno.

Nelle ultime ore ci sono stati tanti confronti tra allenatore e società, e anche tra gli stessi giocatori e la società.

Confronti, anche un po’ accesi, come se ne vedono tanti in ogni stagione quando, nei momenti complicati, si vuole scegliere con grande attenzione il meglio possibile per il futuro della squadra.

È emerso un aspetto chiaro e importante: i giocatori sono totalmente dalla parte di mister Soda, e questo potrebbe essere decisivo per la permanenza del tecnico a Correggio almeno per le prossime partite, a partire dal derby di domani con la Bagnolese (a Bagnolo).

Dopo il derby, domenica primo ottobre ci sarà Correggese-Brescello Piccardo, e l’8 ottobre si andrà sul campo della Fidentina. Un trittico importante, e la situazione al momento è questa: Soda è in bilico, ma i ragazzi hanno piena fiducia in lui.

Ora, evidentemente, la società si aspetta un filotto positivo. Situazione allenatore, in ogni caso, da monitorare costantemente a Correggio.