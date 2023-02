Correggese-Lentigione è un derby che vale doppio

La settima giornata del girone di ritorno di Serie D prevede un bel derby al Borelli di Correggio, dove dalle 14,30 si affrontano Correggese e Lentigione, due formazioni che l’anno scorso di questi tempi pensavano ai play-off, mentre ora pensano soltanto a tirarsi fuori dalle pericolose zone dei play-out.

Lentigione e Correggese sono infatti appaiate al sestultimo posto con 29 punti ed oggi sarebbe play-out per entrambe. Per uscire da questa palude occorre coinvolgere squadre che hanno comunque qualche punto in più, come Crema, Prato, Mezzolara e Corticella e che possono accusare cali di forma. La sfida più che delicata sarà diretta da Ferdinando Emanuel Toro della Sezione di Catania, coadiuvato da Usman Ghani Arshad della Sezione di Bergamo e da Andrea Perrella della Sezione di Crema.

CORREGGESE. Il tecnico Antonio Soda per il derby contro il Lentigione recupera il difensore Daniele Cavallari, che ha saltato per squalifica la trasferta in casa dello Scandicci (nella foto in alto a destra l’esultanza dopo la vittoria in Toscana). Per il resto la formazione è quella delle ultime gare, con Matteo Rizzi alla ricerca del gol.

La Correggese, assieme alla Bagnolese, nelle ultime cinque partite ha raccolto 10 punti, mentre Forlì e Lentigione sono arrivate a quota 8, a testimonianza di una classifica di forma del tutto positiva delle formazioni che oggi si incontrano. La Correggese, in casa, è in assoluto la squadra che ha subito meno gol, mentre il Lentigione in trasferta ha sempre tribolato.

LENTIGIONE. "Dobbiamo trovare efficacia sotto porta – sono le prime parole del mister Paolo Beretti – dare continuità alla prestazione e al risultato. Affrontiamo una squadra che sta bene come noi e che ultimamente ha raccolto tanti punti. La Correggese nel girone di ritorno sta trovando il suo equilibrio, ma concede molto poco agli avversari. Noi dovremo approfittare delle situazioni favorevoli".

Il tecnico rivierasco per una volta avrà davvero tutti a disposizione (nella foto a sinistra una rovesciata di Federico Sala), compreso Matteo Cortesi che ha superato un lungo infortunio. Interessante la presenza di quattro ex che vorranno mostrare il loro valore: in particolare Simone Gozzi, arrivato da poche settimane proprio dalla Correggese, e poi ancora Minel Sabotic, Marco Roma e Alessandro Muro.

Claudio Lavaggi