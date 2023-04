Correggese, questa vittoria è d’oro: espugna Forlì e si rilancia nella corsa salvezza

FORLI’

1

CORREGGESE

2

FORLÌ: Ravaioli, Maini (25’ pt Morri), Ronchi, Caprioni, Pari (35’ st Fornari), Ballardini A. (27’ st Fusco), Rrapaj, Piva (1’ st Cognini), Varriale, Eleonori (24’ st Nardella), Ballardini E. A disp. Mordenti, Fusco, Farneti, Marzocchi, Negrin, Morri. All. Graffiedi.

CORREGGESE: Bertozzi, Diaby (18’ st Falco), Cavallari, Gigli, Galli, Pupeschi, Carrasco, Manuzzi, Iaquinta, Simoncelli (34’ st Carta), Galletti (18’ st Davighi). A disp. Tzafestas, Guglielmetti, Likaxhiu, Yanken, Bassoli, Pozzebon. All. Soda.

Arbitro: Cerea di Bergamo.

Reti: 45’ Simoncelli (C); 23’ st Manuzzi (C), 26’ st Ballardini A. (F).

Note: ammoniti Rrpaj, Ballardini E., Manuzzi, Pupeschi, Bertozzi e Simoncelli.

Tre punti d’oro per la Correggese a Forlì. La formazione di Soda sbanca il campo romagnolo e si rilancia prepotentemente nella corsa alla salvezza diretta: "Abbiamo già sprecato tante occasioni nelle ultime settimane e la vittoria era l’unica cosa che contava" ha spiegato il tecnico bianco-rosso in sala stampa, conscio dell’importanza del risultato per i suoi.

Dopo un’uscita di Bertozzi che ferma Piva, lanciato in contropiede, gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e ci provano con Carrasco, che da posizione favorevole viene fermato dalla parata dell’attento Ravaioli; ad una manciata di secondi dall’intervallo capitan Simoncelli è lesto a fiondarsi su una punizione di Manuzzi dalla trequarti e a portare in vantaggio i suoi. A metà della ripresa il raddoppio: è ancora il piede ispirato di Manuzzi a far male alla difesa romagnola, stavolta con un sinistro che conclude la propria corsa sotto la traversa.

Il Forlì reagisce immediatamente e firma il gol della bandiera con Amedeo Ballardini, che dalla distanza trova l’incrocio dei pali, anche se le proteste ospiti si fanno sentire per un "contrasto" fortuito tra l’arbitro ed il già citato Manuzzi, che non riesce a contrastare l’avversario al momento della conclusione.

Nel finale il Forlì alza il baricentro e prova a schiacciare la Correggese, che tuttavia non rischia nulla. "Abbiamo affrontato una delle squadre migliori del girone, capace di giocare bene a calcio, ma siamo stati bravi nello sfruttare al meglio i calci piazzati, che spesso in gare del genere sono decisivi" prosegue Soda, che poi volge lo sguardo sulla sfida di giovedì con Riccione: "Dobbiamo trovare continuità per raggiungere l’obiettivo, mancano 5 gare a fine campionato e la salvezza è ancora possibile".