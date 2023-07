Correggese, raduno oggi al Borelli sperando nel ripescaggio Tra i volti nuovi l’ex granata Staiti. Il ritorno di Ghizzardi e Bertozzini

Comincia oggi alle 15, col raduno previsto allo stadio "Borelli", la stagione 202324 della Correggese.

Dopo la sfortunata retrocessione della passata stagione, i biancorossi ripartono senza sapere a quale categoria prenderanno parte: ad oggi, infatti, si prospetta l’Eccellenza, in attesa di capire se ci saranno sviluppi positivi nell’ottica del ripescaggio in Serie D.

In panchina conferma per Antonio Soda, arrivato lo scorso anno a campionato in corso, che sarà affiancato dal nuovo vice, Giuseppe Nazzani, nelle ultime stagioni alla guida della Riese in Promozione.

Dopo la prima sgambata in programma oggi pomeriggio, sono previsti allenamenti quotidiani fino al 5 agosto, giorno in cui la squadra giocherà una partita in famiglia a ranghi contrapposti.

La prima uscita ufficiale per la Correggese, in teoria, dovrebbe essere quella di Coppa Italia del 27 agosto, seguita di sette giorni dall’esordio in campionato: in via di definizione, inoltre, alcuni allenamenti congiunti che tuttavia si svolgeranno in trasferta, visto i lavori di miglioramento al terreno di gioco del campo "A" del Borelli, che prenderanno il via nella seconda parte del prossimo mese.

Presenti anche diversi giovani in prova, che saranno valutati dallo staff tecnico: tra i volti nuovi ci sarà l’ex Reggiana e Lentigione Staiti, oltre ai cavalli di ritorno Ghizzardi e Bertozzini, mentre in avanti si farà affidamento sulla coppia Leonardi-Mastaj. Per sapere se verrà invece ripescata in Serie D o se i biancorossi dovranno disputare il campionato di Eccellenza occorrerà attendere ancora.