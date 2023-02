Correggese sfortunata, Lentigione deludente

CORREGGESE

0

LENTIGIONE

0

CORREGGESE: Bertozzi, M. Bassoli, Mhadhbi (33’ pt Davighi), Gigli, Cavallari, Pupeschi, Galletti (35’ st Galli), Manuzzi, Rizzi, Simoncelli, Iaquinta (11’st Yanken). A disp. Tzafestas, Diaby, Carta, Likaxhiu, Pozzebon, Carrasco. All. Soda.

LENTIGIONE: Burigana, Agnello, Egharevba, Sala (28’st Micheal), Formato (46’st Lattarulo), La Vigna (23’st Roma), Gozzi (44’st Sabotic), Cortesi, Rossini, Bonetti, Rossi (37’st Muro). A disp. Cheli, Iodice, Ofoasi, Bertolotti. All. Beretti.

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro di Catania (Arshad – Perrella).

Note: Espulso Agnello per somma di ammonizioni al 45° st, Ammoniti Sala, Manuzzi.

L’importante era non perdere, anche per non sciogliere la parità in classifica: con uno 0 a 0 al termine di una partita bloccata per lunghi tratti, Correggese e Lentigione si dividono la posta in palio nel derby e avvicinano maggiormente formazioni come Crema, Mezzolara e Corticella, tutte sconfitte nel turno di ieri. E’ comunque la Correggese che riesce a far girare meglio il pallone, anche se poi la formazione di mister Soda non riesce a trovare la stoccata decisiva.

In casa Lentigione, invece, i pericoli maggiori sono creati dalla coppia Formato - Sala, ma la difesa biancorossa riesce a disinnescare bene i due terminali offensivi e Bertozzi non corre nessun pericolo per tutto l’arco della partita.

Per la Correggese il primo che cerca la conclusione verso la porta è Rizzi, ma il pallone esce alla sinistra di Burigana.

L’occasione più ghiotta è quella che capita sui piedi di Riccardo Manuzzi che con un sinistro dalla distanza colpisce in pieno la traversa.

Nella ripresa cambia poco, legni compresi: Simoncelli dal limite dell’area calcia rasoterra, Burigana non trattiene il pallone che s’impenna e va a sbattere sulla traversa ricadendo nelle mani del portiere ospite. Il derby, alla fine, è tutto in quelle due traverse e poco altro.

Così Antonio Soda, mister della Correggese, commenta il match alla fine dei 90 minuti: "Questo risultato da continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane però credo che se in campo c’era una squadra che meritava di vincere quella eravamo noi, perché abbiamo creato tante occasioni pericolose, mentre i nostri avversari si sono limitati a contenerci e a cercare subito di giocare sui loro attaccanti".

Classifica corta? "Ci sono tante squadre in pochi punti – chiude Soda - e ogni risultato diventa fondamentale. Noi nelle ultime undici partite abbiamo un ruolino di marcia importante e dobbiamo proseguire su questa strada per continuare a risalire la classifica".

"Partita molto combattuta e non bella da vedere – commenta Paolo Beretti, mister del Lentigione – e poco aiutata dalle condizioni del terreno di gioco. La mia squadra non ha ripetuto in termini di prestazione quanto di buono fatto ultimamente e si è adattata a un tipo diverso di partita.

Da parte nostra c’è stato tanto impegno come è normale che sia per una squadra che si vuole salvare e lo abbiamo messo contro una Correggese che sta bene e che ci ha dato filo da torcere".