Correggese, stavolta l’acuto è di rabbia. Allo Zola basta soltanto un gol

CALCIO ZOLA

1

CORREGGESE

0

CALCIO ZOLA: Roccia, Mannarino, Gamberini, Marchesi, Kourouma (31’st Rimondi), Di Giulio, Laguzzi (1’st Tonelli), Barbieri (31’ st Margiotta), Oulai (1’st Cugino), Andrejic, Minelli. A disp. Maiella, Fiore, Marchesi, Venturi, D’Apote. All. Zecchi.

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi (31’st Ughetti), Colombo (20’st Galletti), Gigli, Bertozzini, Galli (20’st Leonardi), Simoncelli, Staiti, Cappelluzzo, Luppi (28’st Leonardi), Andolina (41’st Vittorini). A disp. Cavazza, Pasquini, Catellani, Candeloro. All. Soda.

Arbitro: Lena di Treviso. Rete: 17’ Mannarino.

Note: ammoniti Ghizzardi e Kourouma.

La Correggese cade di misura a Zola Predosa e abbandona, almeno momentaneamente, i sogni di alta classifica.

Alla prima occasione i padroni di casa vanno a segno su azione di calcio d’angolo con Mannarino, che da due passi non ha difficoltà a battere Cipriani, e si arroccano nella loro metà campo a difesa del vantaggio: gli ospiti hanno una ghiotta occasione per pareggiare con Galli, che al limite dell’area prende la mira ma calcia a lato, poi reclamano un penalty per fallo in area su Cappelluzzo, col fischietto veneto Lena che lascia proseguire. Nella ripresa la squadra di mister Soda (nella foto) alza il baricentro e schiaccia i bolognesi: Ghizzardi sfonda sulla destra ma la sua conclusione, a botta sicura, viene respinta da un difensore; ancora Cappelluzzo cade in area di rigore e protesta veementemente, con il direttore di gara che non concede il penalty.

A metà della seconda frazione la Correggese si rende due volte pericolosa in mischia, senza tuttavia trovare l’appuntamento col pari.

Il mister. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – spiega Antonio Soda a fine gara – contro un avversario che non è da sottovalutare soprattutto quando gioca sul proprio campo".

"Abbiamo commesso una disattenzione su un calcio piazzato e l’abbiamo pagata – ha continuato – ma il calcio è questo e gli episodi fanno spesso la differenza".

Nella ripresa la Correggese le ha provate tutte per raddrizzare il risultato: "Dobbiamo avere più cattiveria sotto porta perché abbiamo avuto le occasioni per trovare il pari e non le abbiamo sfruttate, perché sono certo che se avessimo trovato il gol poi sarebbe potuto succedere di tutto".