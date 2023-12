Correggese, tre lampi. Ora la vetta è a un passo

CORREGGESE

3

AGAZZANESE

0

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Ughetti, Galli (48’st Catellani), Bertozzini, Vittorini, Simoncelli (43’st Candeloro), Galletti (33’st Staiti), Cappelluzzo (21’st Colombo), Luppi (48’st Mollicone), Leonardi. A disp. Cavazza, Truzzi, Quitadamo, Pucci. All. Gallicchio.

AGAZZANESE: Di Maio, Bragalini, Vago A. (26’st Imprezzabile), Mastrototaro, Vago G., Mauri, Koci (11’st Ricciardi), Moltini, Forbiti, Soumahoro (11’st Gueye), Daniello (37’st Farina). A disp. Borges, Haldeda, Diaby. All. Piccinini.

Arbitro: Nannelli di Valdarno. Reti: 25’ Leonardi; 36’ st Luppi, 50’ st Staiti.

Note: ammoniti Galli, Vago A., Vago G. e Moltini.

La Correggese si impone 3-0 sull’Agazzanese nell’anticipo di Eccellenza, conquista la quarta vittoria di fila e si porta temporaneamente ad un punto dalla vetta. I padroni di casa reclamano un rigore per fallo in area su Ghizzardi, poi sfiorano il vantaggio con Cappelluzzo, la cui conclusione viene murata dalla difesa, e con una conclusione di Simonelli che termina di poco alta; a Leonardi viene annullato un gol per fuorigioco di Ughetti, ma l’attaccante trova il modo di rifarsi al 25’ su bella iniziativa di Luppi, che serve il compagno per il più comodo dei tap-in. Gli ospiti ci provano solo nel finale di tempo con Koci, che però conclude debolmente, prima di un nuovo monologo bianco-rosso nella ripresa: Cappelluzzo viene fermato da un miracolo di Di Maio, poi è Luppi a non centrare lo specchio della porta su assist di Ghizzardi; il raddoppio arriva a 9’ dalla fine con Luppi, ben servito dal neo entrato Staiti, che poi si mette in proprio nel recupero e fa tris con un diagonale che incoccia sul palo e poi termina la propria corsa in fondo al sacco.

Il mister. "Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi – spiega a fine gara Claudio Gallicchio – la squadra non ha mai rischiato nulla e abbiamo creato tante occasioni da gol, quindi è normale che da allenatore questo mi faccia molto piacere".

Il tecnico prosegue: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile contro un avversario che l’anno scorso è arrivato secondo in campionato, ma siamo stati molto bravi a indirizzare la partita dove volevamo. Non possiamo permetterci passi falsi perché siamo tante squadre in pochi punti e basta un pareggio per scivolare di nuovo indietro. Ora pensiamo già alla prossima sfida per chiudere al meglio il girone d’andata".