Correggio a caccia del quinto hurrà di fila

Scatta alle 19, con due anticipi, la quartultima giornata di Serie C Silver.

Al PalaPietri la Pallacanestro Correggio (46) va a caccia del quinto successo consecutivo contro la Scuola Basket Ferrara (24), avviandosi verso il primo posto matematico: nelle fila estensi attenzione all’ala Trinca, che viaggia a 16,8 punti di media. Alla stessa ora trasferta sul campo dell’altra ferrarese del girone, la Pallacanestro 4 Torri (8) per l’Emil Gas Scandiano (36), che ha agganciato il terzo posto grazie al successo in volata su Medicina: l’avversario è alla portata, ma non va sottovalutato capitan Ghirelli, autore di 18 punti ad allacciata di scarpe. Alle 20,30, infine, trasferta ravennate per la Rebasket (24), in campo a Lugo (28) per provare ad interrompere una striscia di due gare senza vittorie: tra i padroni di casa il pericolo numero uno è Ravaioli, guardia da 15,3 punti per gara. Domani alle 18 il posticipo tra Novellara (32) e San Lazzaro (18).