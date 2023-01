Correggio è una macchina da punti Chiude l’andata dopo averle vinte tutte

Correggio (30) chiude a punteggio pieno il girone d’andata di Serie C Silver, aggiudicandosi 82-76 la sfida interna con il Magik Parma (22), che con la sconfitta del PalaPietri scivola al terzo posto della classifica. A decidere una sfida equilibrata e a regalare il quindicesimo successo in altrettante gare ai suoi è Pini, autore di una prova monstre da 30 punti all’attivo, affiancato dalla solidità di Morgotti (17) sotto i tabelloni.

Il derby reggiano, invece, è appannaggio dell’Emil Gas Scandiano (18), che rimane al quinto posto della classifica espugnando 83-71 il campo di una Rebasket (14) in gran forma: dopo due sconfitte consecutive, gli uomini di Spaggiari allungano già nel secondo quarto, per poi subire il rientro di Rovatti (22) e Bertolini (17), prima di piazzare il break decisivo nel finale con Levinskis (19), Caiti (18), Taddei (16) e Fontanili (15) primattori.

Beffa nel finale, invece, per la Pallacanestro Novellara (16), che interrompe la propria striscia positiva cadendo 82-81 in casa con Lugo (18): a 14" dalla fine, sopra di 2 lunghezze, la squadra di Boni non riesce ad effettuare la rimessa, gli ospiti ne approfittano e piazzano la bomba del sorpasso, gelando il PalaMalagoli. Inutili i 17 punti di Folloni, in doppia cifra insieme a Brevini (14), Ferrari (12) e Doddi (12).