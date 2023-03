Correggio esonera Pablo Jara "Dovevamo dare una scossa"

A sorpresa, ma non tanto viste le prestazioni della squadra che prende parte al campionato di Serie A2 di hockey pista (quartultima, 7 punti in 8 gare), arriva l’esonero di Pablo Jara, tecnico della Bdl Minimotor e pure dell’Italplastics di Serie B.

"Decisione presa per dare una scossa all’ambiente dopo le recenti sconfitte – si legge nel comunicato della società – con ringraziamento al tecnico per il prezioso apporto dato al club in questi anni e per essersi reso disponibile a continuare la sua collaborazione con le formazioni under 11 e under 13".

La direzione delle squadre passa dunque da un cileno di 36 anni… a un cileno di 42, Jorge "Toto" Bastias, già preparatore dei portieri e tecnico dell’altra squadra correggese di Serie B, Ia Minimotor. E’ comunque un incarico temporaneo, perché la società dovrebbe trovare a breve un sostituto. Correggio giocherà in campionato domani alle 18 in casa col Seregno, fanalino di coda a 3 punti, ci si attende una prima reazione.

Roller Scandiano. Sempre in Serie A2, gara complicata stasera alle 20,45 a Trissino, con i vicentini che in classifica seguono ad un solo punto i ragazzi di Alessandro Cupisti. Roller al completo e fiducioso per le buone prove espresse sino ad oggi. Serie B. Ferma ancora la squadra tutta femminile della Rotellistica Scandianese, il team misto di Barbieri (6) gioca stasera alle 20,30 a Riccione contro il Pesaro (9). Si gioca in Romagna, perché una tromba d’aria ha scoperchiato il pallone della pista marchigiana.

In squadra torna la Pinto, fuori per regolamento Gimeno, la seconda straniera, oltre a Gabriele Ganassi.

L’italplastics Correggio (ancora a zero) ospita domani alle 15 al PalaPietri il Cremona (3), mentre il Roller Scandiano (9) ospita Mirandola (12) sempre domani ma alle 18 all’Arcostruttura di via Togliatti.

Claudio Lavaggi