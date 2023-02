Vittoria per Marcello Ferrara nel torneo Under 16 andato in scena sui campi del Circolo Tennis Correggio. L’atleta di casa, che all’inizio della manifestazione non rientrava di certo nel novero dei favoriti, si è fatto strada a suon di prestazioni fino all’affermazione in finale su Diego Marianeschi (Sporting Sassuolo).

Nel tabellone femminile, invece, il primo posto è appannaggio della piacentina Vittoria Canevari (TC Borgotrebbia, che in semifinale aveva estromesso la correggese Alice Vezzadini, per poi aggiudicarsi la sfida decisiva con la fiorentina Viola Cossari (TC Le Signe).

CT Reggio – Ventitré tennisti si sono invece ritrovati domenica al Circolo Tennis Reggio Emilia per l’edizione numero 6 del Memorial Davide Bianchi, occasione per ricordare un socio del circolo di Canali venuto a mancare troppo presto all’affetto dei suoi cari nel 2015.

A primeggiare, dopo oltre 6 ore di battaglia con la formula del "doppio giallo" è stato Giorgio Armani, premiato poi da Giorgia Tacchetti, vedova di Bianchi, al termine della manifestazione.

Bocchi – Stop nei quarti per Lorenzo Bocchi in Egitto. L’atleta del CT Albinea, impegnato nel torneo ITF di Sharm El Sheikh, ha battuto il rumero Gheorghe Schinteie (7-5, 6-0) e il russo Egor Agafonov (6-2, 3-6, 7-6), per poi arrendersi al numero 1 Dragos Madaras col punteggio di 6-4, 6-0.