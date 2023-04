Correggio inarrestabile Manca solo un successo per la promozione

Prosegue in C Silver la corsa al vertice della Pallacanestro Correggio (48), che supera 55-43 in casa la Scuola Basket Ferrara (24) trascinata dai 12 punti a testa di Luca Guardasoni e Lavacchielli e mantiene 6 lunghezze di vantaggio sul CVD Casalecchio, secondo della classe: per vincere il girone basta un successo nelle ultime 3 giornate. Completa il podio l’Emil Gas Scandiano (38), che espugna 72-62 il campo della Pallacanestro 4 Torri (8), penultima in classifica, grazie ai 27 dello scatenato Galvan ed ora potrà andare a caccia del terzo successo di fila nel recupero casalingo di giovedì con San Lazzaro. Momento positivo anche per la Pallacanestro Novellara (34): i 15 punti ciascuno di capitan Rinaldi e Doddi, oltre ai 14 del centro Malagoli, valgono l’87-76 del PalaMalagoli contro la già citata San Lazzaro (18) ed il sesto posto in graduatoria. Chiusura dedicata alla Rebasket (24), battuta 77-66 a Lugo (30) nonostante i 19 del solito Bertolini.