Correggio ospita Scandiano. Un derby che promette scintille

Tris di impegni per le formazioni reggiane di Serie C, impegnate nell’ultima gara del 2023. Si comincia alle 18,30 da Modena, dove la Pallacanestro Novellara (4) cerca il terzo successo della sua stagione facendo visita al Mo.Ba (10): la gara con Castelnovo Monti ha detto che i bianco-rossi sono vivi, ma serve un salto di qualità. Mezz’ora più tardi vuole mantenersi al vertice in solitaria l’Emil Gas Scandiano (18), impegnata nell’ostica trasferta di Correggio (10): i padroni di casa vivono un ottimo momento di forma, come dimostrano le 3 vittorie recenti alle spalle, ma i bianco-blu di Spaggiari (che iniziò proprio al PalaPietri qualche anno fa, con un successo a sorpresa, la sua avventura a Scandiano) hanno il morale alle stelle dopo il blitz di Zola Predosa.

Alle 20, a Sant’Ilario, va in scena l’immancabile derby di giornata tra Clevertech Montecchio (4) e Bmr Basket 2000 Reggio Emilia (14): il pronostico è a vantaggio degli ospiti, reduci dalla netta vittoria interna con Modena, tuttavia gli uomini di Cavalieri si sono rilanciati vincendo nettamente a Casalecchio e daranno di certo filo da torcere, guidati dall’ex Germani.