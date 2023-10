Cosa sono gli Expected Goals

Gli "Expected Goals" (xG) sono letteralmente i "gol attesi". Più semplicemente: è un statistica che misura la probabilità che un tiro diventi un gol. Sono stati presi in esame oltre 300.000 tiri partiti da ogni zolla del campo: in pratica ad ogni tiro, in base alla posizione, alla collocazione dei difensori e a tutti i fattori del calcio, viene assegnato un coefficiente di probabilità che questo vada a segno (un valore compreso da 0 a 1). Esempio pratico: statisticamente vengono realizzati oltre 3 rigori su 4 (vengono, ovviamente, calciati tutti dalla stessa identica zolla). Il coefficiente xG del rigore è di 0,79. Per capire meglio: un tiro da 70 metri avrà chiaramente un coefficiente molto basso, mentre un tiro da dentro l’area si avvicina già di più al valore di 1. Un altro esempio: una squadra ha segnato 2 gol in una partita ma ha prodotto xG per 1; vuol dire che c’è un gol "di troppo" secondo la statistica. Significa che c’è stato un grave errore difensivo, o una prodezza di chi ha segnato. Il gol di troppo, in poche parole, non era "generalmente" atteso.

g.m.