Così la Unahotels ha cambiato marcia

Nello sport, è ormai una regola aurea: la vittoria è la miglior panacea contro tutti i mali.

Ma il modo in cui la Unahotels ha superato Pesaro ha lanciato dei segnali di risposta veramente importanti per la piazza reggiana, dopo le due uscite a vuoto contro Tortona e Venezia. Cosa che non è certo passata inosservata al coach greco Dimitris Priftis, sempre molto lucido e onesto nelle disamine dei post-partita.

L’allenatore della band biancorossa ha iniziato la conferenza stampa, esordendo scherzosamente con un: "Vi è piaciuto come abbiamo giocato, eh?", scatenando le risate dei giornalisti presenti. Scherzo fino ad un certo punto, però; la Unahotels scesa in campo contro Pesaro, infatti, ha avuto un volto totalmente diverso, figlio del giusto approccio al match come ha sottolineato, a fine partita, anche il coach pesarese Buscaglia, ex dell’incontro: "Reggio ha approcciato bene il match con energia e aggressività sulle linee di passaggio, quel piccolo divario iniziale è stato importante a livello di impatto". Concetti ripresi anche da coach Priftis che ha elogiato i suoi per aver usato di più le mani in difesa, sollecitati da lui stesso che si è sbracciato più volte dalla panchina per tenere "sotto battuta" i suoi; tanti passaggi sporcati che hanno tolto fluidità al gioco ospite e non a caso, in quest’ottica, il condottiero biancorosso ha voluto elogiare la prestazione di Matteo Chillo che è stato decisivo nel piccolo momento di black-out della Unahotels, quando Pesaro si è rifatta sotto nel terzo quarto.

Il lungo italiano, fin qui poco appariscente, ha compiuto diversi stop difensivi che non sono finiti nello score ma hanno dato il là alla fuga biancorossa.

Inoltre, un altro aspetto evidenziato dal coach greco è stata la maggior attenzione in attacco a prediligere il passaggio piuttosto che il palleggio, quindi un maggior coinvolgimento di tutti nel gioco di squadra e le cifre parlano chiaro: 22 assist e percentuali davvero invidiabili al tiro (47.6% da due e 50% da tre), figlie appunto di una manovra più fluida che hanno trovato, nell’occasione, in Kevin Hervey la firma per le migliori azioni offensive, riconosciute dal pubblico del Bigi che gli ha tributato la giusta standing ovation.

Dunque, tanti ottimi spunti e segnali che la Unahotels ha regalato e che non sono passati inosservati nemmeno al management reggiano; la presidente Veronica Bartoli, infatti, a fine partita è scesa negli spogliatoi per complimentarsi di persona con staff tecnico e squadra, segno di come la strada tracciata sia quella giusta, sia per conquistare il primo obiettivo stagionale, ovvero le Final Eight di Coppa Italia, sia per il percorso di crescita da compiere nel resto della stagione. Insomma, avanti così!

Cesare Corbelli