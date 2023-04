Così si gestisce un club

Il comune di Rio Saliceto, in collaborazione con ANCI Regione Emilia Romagna e Lega Nazionale Dilettanti, organizza per questa sera un incontro pubblico dal titolo: "La riforma dello sport. I rapporti di collaborazione sportiva. Il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche". L’appuntamento è alle 20,45 presso il Centro Culturale Wildmer Biagini di Rio Saliceto, in via XX settembre. L’incontro tratta un tema delicato che coinvolge le società sportive e intende approfondire i numerosi cambiamenti introdotti dal DLgs 1632022 e successive integrazioni, la cosiddetta "Riforma dello sport". Si parlerà, in particolare, dei rapporti di collaborazione sportiva e del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche. All’incontro saranno presenti esperti del settore come il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Emilia Romagna, Simone Alberici ed il coordinatore nazionale area segreteria generale e welfare dello C.S.I., Michele Marchetti, oltre a rappresentanti delle istituzioni, quali il responsabile ANCI regionale per lo sport e sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari e Giammaria Manghi, Capo della segreteria politica della Regione.

c.l.