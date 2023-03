"Credetemi, sto dando tutto per la salvezza"

di Francesco Pioppi

La sua assenza nella gara di andata contro Scafati fu una sorta di ‘condanna a morte’ per la truppa biancorossa che affondò per 61 a 59 in una delle partite più brutte nella storia del basket italiano. Adesso, a quattro mesi di distanza, Mikael Hopkins avrà la possibilità di rifarsi (speriamo con gli interessi) in un match chiave che non ammette distrazioni perché, qualora la Unahotels non dovesse farcela, lo spettro della Serie A2 si avvicinerebbe in maniera inesorabile. Dopo un inizio di stagione gravemente insufficiente, ‘Mika’ sta salendo di colpi.

Hopkins, dopo alcuni mesi sottotono sembra finalmente in ripresa, cos’è scattato?

"Stiamo lottando per salvarci e, al di là degli alti e bassi che uno può avere, dal mio punto di vista quello che mi sta spingendo a provare a rendere al meglio è l’importanza della posta in palio, la necessità di vincere per evitare la retrocessione. Quindi non ne farei tanto una questione di chimica o di ruolo, ma soprattutto di motivazioni".

La squadra sembra avere ancora dei blackout improvvisi, soprattutto all’inizio delle gare: si è dato una spiegazione?

"A Venezia abbiamo giocato un pessimo primo tempo a livello difensivo. La nostra retroguardia è stata la chiave delle vittorie contro Napoli e Trieste, cosa che invece domenica non è avvenuta. Abbiamo concesso 50 punti in un tempo, troppi per una squadra come noi che vuole salvarsi, gli abbiamo fatto segnare troppi canestri facili. Nel secondo la nostra difesa è migliorata molto e abbiamo mostrato che avremmo potuto giocarcela, ma il disavanzo di oltre 20 punti era troppo per rimontare".

In questa seconda parte di stagione l’abbiamo visto giocare sia da ‘4’ a ‘5’ senza problemi…

"Nella mia carriera europea ho sempre giocato sia da 4 che da ‘5’. Non fa molta differenza per me. A questo punto della stagione sono concentrato sul fare le cose che servono alla squadra per vincere, indipendentemente dalla posizione in cui gioco". All’andata con Scafati la sua assenza ha pesato parecchio…

"È vero, non ho giocato quella partita, ma li ho visti più volte e penso siano una squadra tosta. Mi aspetto una vera battaglia per restare vivi. Dobbiamo allenarci forte in settimana e farci trovare pronti. Hanno grande talento nei loro esterni, giocatori con punti nelle mani, dovrà partire tutto dalla difesa".

Potrebbe non esserci Lee quindi in quel caso il suo lavoro dovrà essere doppio.

"Difficile dire in questo momento se Marcus potrà darci o meno una mano domenica: se ci sarà sarà un altro corpo in più da schierare per fronteggiarli. Se non ci sarà dovremo tutti far meglio di quanto fatto a Venezia sia difensivamente che a rimbalzo".