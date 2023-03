Cresce l’attesa per Venezia Il ricordo del blitz del 2015

Con Marcus Lee, che aveva garantito nelle sue due apparizioni in maglia biancorossa verticalità ed atletismo, ai box per la distorsione lombare rimediata nel match contro Trieste, l’Unahotels è quasi pronta per l’importante trasferta di domani nella laguna veneta con la Reyer dell’ex De Nicolao. Che affronterà rimettendo nei ranghi Beka Burjanadze, il cui tasso tecnico è oggettivamente inferiore a quello del nuovo acquisto, ma l’aggressività, intensità e attaccamento alla maglia che il georgiano ha dimostrato nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, potrebbero essere estremamente utili tra poco più di 24 ore. Perché quando si lotta per non retrocedere la grinta e l’abnegazione hanno un peso importantissimo. In particolare per tentare di fare il blitz, vendicando la sconfitta rocambolesca dell’andata arrivata dopo due supplementari, sul parquet del PalaTaliercio di Mestre. Luogo che nell’immaginario del popolo biancorosso evoca ricordi magnifici e dolcissimi. Legati in particolare all’avvincente serie di semifinale scudetto del 2015; quando l’allora Grissin Bon, trascinata da Cinciarini e Lavrinovic, si impose in gara 7 (63-70) tra il giubilo dei tantissimi supporters reggiani presenti, nel caldo infernale dell’impianto mestrino. Un ricordo che magari darà una spinta in più alla truppa di Dragan Sakota e che oltre a "Cincia" vedrà in panchina un altro giocatore, ora come allora in forza alla Pallacanestro Reggiana, Gabriele Stefanini. Al tempo giovanissimo under, oggi in rampa di lancio nel basket italiano; anche se le contingenze stagionali non gli hanno consentito di avere quelle chances che, in situazione diversa, avrebbe potuto giocarsi. La comitiva biancorossa svolgerà oggi la seduta di allenamento di rifinitura prima di partire, dopo pranzo, per Venezia.

E benchè gli attuali tempi non siano particolarmente gloriosi, per un pomeriggio la nostra città è tornata crocevia del basket italiano. Il ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco ha infatti scelto Reggio per un summit con Daniel Hackett, in vista di un possibile ritorno del medesimo in Nazionale. L’incontro, in un bar del centro commerciale L’Ariosto, è stato notato da diversi appassionati reggiani.

Pozzecco l’estate scorsa era stato il primo nome sul taccuino della Pallacanestro Reggiana, in particolare della presidente Veronica Bartoli, per il dopo Caja.

