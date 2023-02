Criscuolo fermato per 4 partite

Le decisioni del giudice sportivo. In Seconda due giornate a Cacciavellani (FalkGalileo). Una a Bellocchi (Atletico Bibbiano), Buontempi (Boiardo), Fontanelli (Carpineti), Marini (FalkGalileo), Ruta (Progetto Intesa) e Bigliardi (United Albinea). In Terza out fino al 12 marzo il vice-trainer Andrea Bortolomasi (Saxum), per frasi offensive all’arbitro. Quattro gare a Luca Criscuolo (Cadelbosco) perché mentre l’arbitro si accingeva ad accedere alla propria auto, nel parcheggio lo attendeva il calciatore il quale, in modo intimidatorio, pretendeva ripetutamente spiegazioni circa il provvedimento. Due turni a Simone Fontanesi (Vetto). Uno a Ferrari, Nibrachen e Nobile (Casalgrandese), Corti e Francia (Felina), Giansoldati (Invicta) e Degliesposti (Plaza).