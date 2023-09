Crosscountry Ciclismo a Vedriano: Strada, Sabato di Corse

I giovani ciclisti crescono. Appuntamento domenica a Vedriano di Canossa, per un’iniziativa di promozione tra i ragazzi. Si tratta del Trofeo Val Tassobbio-Emilia Baby Cup, prova di crosscountry organizzata dalla Cooperatori Junior di Reggio. La manifestazione prevede un anello disegnato all’interno di un’area boschiva. Le gare sono avvallate dalla Fci. Per informazioni: tel. 05221751253. Per quanto riguarda le attività su strada, le squadre reggiane parteciperanno prevalentemente a gare Fci nel Modenese: per i Giovanissimi ritrovo sabato a San Michele di Novi, domenica Esordienti e Allievi a Formigine per il Circuito di Manzolino. Tra le formazioni in lizza ci sarà anche la Ciclista 2000 Litokol di Rubiera (foto).