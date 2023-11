Crotti come Lautaro: segna 4 gol e si porta il pallone a casa

In Serie A quest’anno ci è riuscito fino ad ora soltanto Lautaro Martinez contro la Salernitana: lo ha imitato Giovanni Crotti, puntero 26enne del Rubiera Calcio (Seconda, girone E).

A fare cosa? Ben quattro reti in una sola partita. Domenica il suo Rubiera ha vinto 4-3 contro La Veloce Fiumalbo. Quest’ultimi sono la prima squadra in zona playout con 8 punti, i reggiani ne hanno 14: è presto, ma sono stati tre punti pesanti. E dire che al minuto 65’ il risultato era di 1-3 per i modenesi…

Giovanni Crotti: che rimonta…

"Bella davvero. Siamo partiti bene e ho trovato il gol al 23’ dopo una bella azione: assist di Rossi e gran mia botta da fuori. Poi loro al primo tiro hanno pareggiato, da corner…".

Poi la ripresa.

"Siamo rientrati meno brillanti, loro hanno trovato il vantaggio su rigore e il tris dopo un rimpallo. Da qui ci siamo svegliati".

Ed è iniziato il suo show.

"Siamo resuscitati passando ad un offensivo 4-2-4. Ho segnato al 66’ il 2-3 con un interno sinistro dopo un cross. Al 90’ tripletta, e 3-3, sempre su un cross da destra, e al 92’ la grande gioia del poker e soprattutto dei tre punti. Ho segnato in allungo in mischia".

Aveva mai segnato quattro gol in una gara?

"Nei ‘grandi’ mai. Quest’anno sono a 6 gol, prima di domenica ne avevo fatti due in due gare diverse. Negli Allievi del Chiozza segnai 9 gol in una sola partita…".

Il gol più bello di domenica?

"Il primo, quello da fuori".

Come ha festeggiato?

"Ho conservato il pallone del quarto gol grazie a un dirigente, e tutti i miei compagni lo hanno firmato. Lo conserverò con grande piacere. Spero sia il primo di tanti…".

Ha fatto qualche scommessa coi compagni?

"Con qualche amico ho parlato di un possibile obiettivo fissato a 12 gol: nel caso dovrei pagare una cena a tutti…scherzi a parte, prima di tutto dobbiamo salvarci, poi si vedrà".

Qualche passo indietro. Dove ha giocato in carriera?

"Da bimbo all’Invicta Gavasseto, poi ho fatto le giovanili tra Chiozza e Scandiano. In categoria alcune società tra Prima e Seconda: Masone, dove abito, poi Daino Gavassa, Fellegara, ancora Masone, e ora sono alla seconda stagione a Rubiera".

L’idolo tra i campioni?

"Ho sempre ammirato Torres e Drogba. Il mito è Del Piero, anche se sono un attaccante diverso, ovviamente parlo di caratteristiche. Anche Batistuta: quanta roba…".

E tra i dilettanti chi ammira?

"Sicuramente Simone Barile, ex bomber. Ci ho giocato a Masone e Fellegara, per me era un grande motivatore, mi ha dato una grossa mano. Ora è il vice di mister Mattia Vaccari alla Borzanese, siamo nello stesso girone. Lo scorso anno loro due erano proprio a Rubiera".

Nella foto: Giovanni Crotti (a sin) dice 4 affiancato da Manuele Iori e Luca Pedroni