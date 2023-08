Cuore granata: abbonamenti da record Quota 5600, soltanto in Serie A erano di più

di Giuseppe Marotta

I tifosi granata versione 2023-2024 sono già i "migliori" della storia reggiana parlando di Serie B. Stiamo parlando di numeri: con 5600 abbonamenti sottoscritti, questa campagna abbonamenti è la migliore di tutte le Serie B granata, ed è dietro solo alle tre stagioni giocate in Serie A (1993-94, 1994-95, 1996.97). Sarà possibile fare l’abbonamento fino a martedì. Stando ai dati ufficiali, nell’attuale B solo Sampdoria, Palermo, Bari, Parma e Cremonese hanno numeri superiori.

In tema tifosi, da seguire le vicende che porteranno al super derby col Parma al "Tardini", di sabato 2 settembre (ore 18.30). Dopo i Daspo (5 ai reggiani) comminati post tafferugli di Reggiana-Pescara, la situazione è da monitorare, e il comportamento dei tifosi granata sabato a Como potrebbe fare da "termometro" per la trasferta di Parma.

Marco Ferrari, ex vicepresidente del Parma, sui social ha scritto: "Derby come questi rappresentano l’identità del calcio italiano. A memoria non ricordo derby dell’Enza senza i tifosi ospiti. Sarebbe una sconfitta per tutti. Vietare non risolve ogni potenziale problema, ma rischia di essere una scorciatoia per chi dovrà gestire l’ordine pubblico. Due tifoserie da sempre civili meritano di potersi godere la gara allo stadio".

Prevendite per Como (sabato ore 20.30), intanto, aperte regolarmente: i biglietti si trovano sul circuito Vivaticket e al Reggiana Calcio Store. Prevendita che si chiuderà domani alle 19; i tifosi nati nella provincia di Reggio potranno comprare il tagliando nel settore ospiti (500 posti) solo con la Fidelity Card. Costo biglietto: 22 euro.

Capitolo mercato: è un momento di valutazioni sugli affondi finali. La finestra estiva si chiuderà alle ore 20 di venerdì 1 settembre. Il diesse Roberto Goretti ha ancora lavoro da fare, vedi in attacco. Le prossime saranno le ore più calde, quelle dove le società che fino a poco fa avevano pretese alte per i propri "esuberi" sono costrette ad abbassare le richieste.

Per il mercato in entrata della Reggiana potrebbe essere il caso di Gabriele Moncini del Benevento, punta 27enne per ora "impantanata" in Campania proprio a causa delle alte richieste della società giallorossa. Mentre è ufficiale l’approdo a Lecco di Andrija Novakovich (26 anni), che va in Lombardia in prestito con diritto di riscatto dal Venezia. A lungo inseguito da Goretti, alla fine ha firmato col Lecco, così come Davide Guglielmotti.

L’altra novità è ormai nota: nelle prossime ore arriverà a Reggio Mario Sampirisi, difensore siciliano 30enne di proprietà del Monza che l’anno scorso ha vinto la B col Frosinone. Un profilo duttile (può giocare in quasi tutti i ruoli della difesa e anche come esterno a centrocampo) e soprattutto di grande affidabilità ed esperienza per la categoria.

Intanto è stata designata la squadra arbitrale per la trasferta di Como. Arbitrerà Federico La Penna, che nelle ultime stagioni è stato protagonista anche in Serie A (56 gare dirette nella massima serie). Assistenti Cavallina e Niedda, quarto ufficiale Madonia. Al Var l’esperienza di Mazzoleni, Assistente Var Meraviglia.