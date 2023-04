Da qui alla fine c’è solo un risultato: vincere

di Francesco Pioppi

I bonus sono finiti e le chiacchiere stanno a zero: la Reggiana deve scendere in campo e confermare di essere la squadra più forte di questo girone. Se lo farà, com’è (quasi) sempre accaduto fino al derby col Cesena, quella di oggi con la Recanatese (ore 17,30) sarà solo l’ennesima - gloriosa - tappa di un lungo e palpitante ‘Giro d’Italia’ per arrivare alla Serie B. Per portare cervello e muscoli lontano da questa crisi di risultati (solo 9 punti nelle ultime 6 gare) non esiste altra medicina che non sia la vittoria. Il ‘come’ non interessa a nessuno, onestamente. Diana seguirà la partita dalla tribuna (al suo posto Baresi) così come gli altri squalificati Lezza e Guglielmotti mentre Rossi (reduce da un febbrone da cavallo) andrà in panchina. Possibile che il modulo scelto in questa occasione sia il 3-4-3: dietro Luciani, Rozzio e Cauz (acciaccato ma disponibile), sugli esterni Fiamozzi (a destra) e Guiebre (a sinistra) e in mezzo al campo Kabashi con uno tra Cigarini e Muroni, con quest’ultimo favorito visto che può garantire più copertura e corsa.

In attacco invece artiglieria pesante con Varela a destra, Lanini a sinistra e Montalto al centro. Questa alla vigilia era la formazione più accreditata, ma è chiaro che non ci sorprenderebbe nemmeno il più classico ‘3-5-2’, magari con un Lanini (o un Varela) in meno dall’inizio e un Cigarini (o Vallocchia) per equilibrare. Da sottolineare la prima convocazione con ’i grandi’ per il bomber dell’Under 17, Gabriele Pederzini, che indosserà la maglia numero 9. In questa stagione ha segnato 12 gol e ha collezionato diverse convocazioni con la Nazionale Under 17 di Lega Pro.

Tornando alla squadra, più del modulo conteranno i nervi saldi, la lucidità e la precisione sotto porta. Non parliamo volutamente di determinazione, perché una squadra che entra in campo e trova un penalty dopo 17 secondi (a Pontedera) o 56 (a Rimini) significa che è focalizzata e connessa fin dalle prime battute, ma adesso probabilmente le manca quel pizzico di serenità che alimenta l’autostima e che solo le vittorie ti sanno dare. Mentre l’Entella (-2) ospiterà il Pontedera e il Cesena (-4) la Lucchese, la Reggiana riceverà quella che può essere definita come la sorpresa del campionato.

La Recanatese da neopromossa ha infatti già archiviato la pratica salvezza a 4 giornate dalla fine e, con 42 punti messi in bacheca, può addirittura permettersi il lusso di fare un pensierino ai playoff, distanti appena due lunghezze. Nel 4-4-2 di mister Pagliari il pericolo principale è l’ex granata Sbaffo (12 reti), ma grande attenzione andrà prestata anche a Carpani (10 gol).