Da San Martino in Rio ai successi azzurri

Alessia Gennari nasce a Parma il 3 novembre 1991, ma trasferitasi a San Martino in Rio, inizia la sua lunga carriera sportiva. Nel 2005 passa all’Anderlini, poi a Sassuolo sino al 2009. Ritorna a Reggio per disputare due stagioni con la Crovegli Cadelbosco, poi inizia letteralmente a volare, passando per Pavia, Piacenza, Casalmaggiore, due stagioni a Bergamo, quattro a Busto Arsizio, la penultima a Monza e da questa estate alla supertitolata Imoco Conegliano. Schiacciatrice di ruolo e moto brava in ricezione, è alta 1,84 per 68 chili. Dal 2011 è entrata in nazionale e dopo un periodo d’assenza dovuto a infortuni (diversi e alcuni pesanti patiti in carriera), vi è tornata ottenendo tutti i grandi risultati delle azzurre. A livello di club vanta un titolo italiano, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa Cev e un titolo mondiale per club. A livello di nazionale, un oro 2022 alla Nations League, un bronzo ai mondiali 2022, l’oro europeo del 2021 e un successo ai Giochi del Mediterraneo.