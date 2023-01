Dafne Gianesini, bis con Austin Una reggiana per la NCAA

L’NCAA parla reggiano anche in questa stagione. È iniziato da poco il torneo di pallacanestro universitario a stelle e strisce per Dafne Gianesini che disputa il suo torneo da Junior (atleta al terzo anno, ndr), il secondo consecutivo alla Saint Edward’s University nella Division II (la seconda lega collegiale), dopo il primo anno giocato con la maglia di Eastern Kentucky. Dopo due anni con alti e bassi, per Dafne sembra arrivato l’anno della consacrazione oltre Oceano: fisico notevolmente cambiato in estate e tanta fiducia dallo staff tecnico, fanno della 21enne atleta reggiana un perno del team texano di Austin che vuole tornare ai fasti del passato e disputare i playoff.

"Per questa stagione - esordisce Dafne - come squadra puntiamo ai playoff di conference. A livello individuale mi propongo di giocare sia come ala piccola che come ala grande, quindi portare più versatilità in campo. Oltre a questo, non dimentico gli obiettivi scolastici: voglio mantenere una buona media e cominciare a inserirmi nel mondo del lavoro qui a Austin".

Rispetto alla scorsa stagione, quali cambiamenti sono stati apportati alla squadra?

"Il team è cambiato molto, due ragazze si sono laureate e hanno finito il loro percorso con noi, abbiamo tre nuovi inserimenti. Ci stiamo concentrando sulla ricerca di un nuovo equilibrio nel team".

Cosa si aspetta lo staff tecnico da te?

"I coach mi hanno chiesto di poter ricoprire, oltre al mio spot naturale di ala piccola, la posizione di ala grande, quindi avvicinarmi di più a canestro per il controllo dei rimbalzi e usare la mia fisicità sotto le plance. Essendo una Junior c’è anche l’aspettativa di dare esempio alle freshman (debuttanti nei campionati del college, ndr)".

Fra le varie opzioni che si sono presentate, perché hai scelto di restare alla St. Edward’s?

"Austin è una città piena di opportunità. Ho deciso di restare perché è una università molto buona a livello accademico e offre un programma di pallacanestro ben organizzato".

Cesare Corbelli